Manisa Celal Bayar Üniversitesinde Sinovac aşısının antikor düzeyine yönelik araştırma başlatıldı - Son Dakika

Manisa Celal Bayar Üniversitesinde Sinovac aşısının antikor düzeyine yönelik araştırma başlatıldı

09.05.2021 10:11

Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının bağışıklık yanıtıyla ilgili bilimsel çalışmayı geçen ay tamamlayan Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi ekibi, şimdi de aşının antikor düzeyine yönelik çalışma başlattı.

Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının bağışıklık yanıtıyla ilgili bilimsel çalışmayı geçen ay tamamlayan Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi ekibi, şimdi de aşının antikor düzeyine yönelik çalışma başlattı.

MCBÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları, Halk Sağlığı ve Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalından öğretim üyeleri, gönüllü 1053 sağlık çalışanı üzerinde yürüttükleri SARS CoV-2 İnaktif (Sinovac-Coronavac) Aşısının Bağışıklık Yanıtı" başlıklı bilimsel çalışmanın ardından yeni bir araştırma için laboratuvara girdi.

İlk araştırmada Sinovac'ın ikinci doz sonrası kadınlarda yüzde 99,2, erkeklerde yüzde 95,7 bağışıklık sağladığını ortaya koyan bilim insanları, aynı gönüllülerde antikor oranının zamana karşı direncini ölçmeye başladı.

"Sonbaharda ilave doz gerekir mi?" sorusuna açıklık getirmeyi hedefliyor

Çalışmaya ilişkin AA muhabirine bilgi veren Tıbbı Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinem Akçalı, ilk araştırmaya katılan gönüllü sağlık çalışanlarının ikinci doz aşının üzerinden geçen üçüncü ay olan mayıs ve altıncı ay olan ağustosta kanlarındaki antikor düzeylerini ölçeceklerini, buradan alınacak sonuçların sonbahar için ilave dozun gerekip gerekmediği konusunda yol gösterici olacağını söyledi.

Antikor düzeyinin yanında aşılı çalışanların hastalığa yakalanma oranlarını da ortaya koymayı hedeflediklerini bildiren Prof Dr. Akçalı, çalışmanın dokuzuncu ay olan kasımdaki ölçümlerle tamamlanacağını aktardı.

Araştırma ekibinde görev alan Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erhan Eser de yapacakları çalışmanın özellikle gelişmekte olan ülkeler için önemli bir gösterge olacağına dikkat çekti.

İlk çalışmaya 1053 gönüllüde sıfır antikor düzeyiyle başladıklarını kaydeden Eser, şöyle konuştu:

"Bir firmanın ürettiği aşı deneniyor bunun sonuçlarını herkes merak ediyor. Özellikle gelişmekte olan ülkeler merak ediyor. Dolayısıyla aşılara dünyanın yoksul ülkelerinin ihtiyacı var. Dolayısıyla bizim ikinci yükümlülüğümüz bu yöndeydi. 1053 gönüllüyü sıfır antikor ile çalışmaya aldık. Bu çalışma tabii burada kalmadı. Devamı acaba bu aşı antikorları ne kadar sürecek, aşılananlar ne kadar hastalanacak ya da hastalanmayacak. Bu konuda yeni projemiz yürürlükte."

Ekibin 5 Nisan'da açıkladığı ilk araştırma verilerinde Sinovac aşısının etkili antikor yanıtı, birinci aşı sonrası kadınlarda yüzde 29,5, erkeklerde yüzde 18,6, ikinci aşı sonrası kadınlarda yüzde 99,2, erkeklerde ise yüzde 95,7 olarak ölçülmüştü.

Manisa Celal Bayar Üniversitesinde Sinovac aşısının antikor düzeyine yönelik araştırma başlatıldı
Manisa Celal Bayar Üniversitesinde Sinovac aşısının antikor düzeyine yönelik araştırma başlatıldı
Manisa Celal Bayar Üniversitesinde Sinovac aşısının antikor düzeyine yönelik araştırma başlatıldı
Manisa Celal Bayar Üniversitesinde Sinovac aşısının antikor düzeyine yönelik araştırma başlatıldı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Mikrobiyoloji, Tıp Fakültesi, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Manisa Celal Bayar Üniversitesinde Sinovac aşısının antikor düzeyine yönelik araştırma başlatıldı - Son Dakika


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