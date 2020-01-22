Manisa çelik kasa hırsızlığında eski çalışana gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa çelik kasa hırsızlığında eski çalışana gözaltı - Son Dakika

Manisa çelik kasa hırsızlığında eski çalışana gözaltı

6 saat önce

Çelik kasa hırsızlığında eski çalışana gözaltıMANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki, bir beyaz eşya mağazasından içinden 150 bin lira bulunduğu ileri sürülen çelik kasayı çalan 32 yaşındaki S.B. (Sedat Bağcı) polis tarafından yakalandı.

Çelik kasa hırsızlığında eski çalışana gözaltı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki, bir beyaz eşya mağazasından içinden 150 bin lira bulunduğu ileri sürülen çelik kasayı çalan 32 yaşındaki S.B. (Sedat Bağcı) polis tarafından yakalandı. Hırsızlığın yapıldığı mağazada, 3 yıl önce 1 ay çalışıp ayrıldığı öğrenilen şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yarhasanlar Mahallesi Konuk Caddesi'ndeki bir beyaz eşya mağazasından dün sabaha karşı, içinde 150 bin lira olduğu ileri sürülen çelik kasa çalındı. Sabah kapının kırılıp, çelik kasaın çalındığını fark eden işyeri sahibi polise şikayetçi oldu. Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinde parmak izi çalışmasının ardından bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 20 güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri şüphelinin, 3 yıl önce 1 ay süreyle beyaz eşya mağazasında çalıştığı öğrenilen S.B. olduğunu belirledi. S.B., aynı gün akşam, evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan S.B.'nin otomobilinde yapılan aramada çalıntı eşyalar ve sahte plaka ele geçirildi. S.B.'nin ifadesinden yola çıkan polis, beyaz eşya mağazasından çalınan çelik kasayı da Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bir arsada, balyozla parçalanarak kapağı açılmış olarak boş halde bulundu. Çelik kasa, yapılan parmak izi incelemesinin ardından tutanakla sahibine teslim edildi. S.B., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Manisa çelik kasa hırsızlığında eski çalışana gözaltı

Manisa, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:06 Kaynak: DHA
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