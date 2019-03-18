Son Dakika Haberleri: Manisa Cezaevi Firarisi Hükümlü Yakalandı

Manisa Cezaevi Firarisi Hükümlü Yakalandı

59 dakika önce

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 9 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi hükümlü 26 yaşındaki Kayahan A., polis ekiplerince yakalandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 9 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi hükümlü 26 yaşındaki Kayahan A., polis ekiplerince yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün saat 13.00 sıralarında, Barbaros Mahallesi'nde şüpheli kişilere yönelik denetim yaptı. Çalışma sürürken polis ekiplerini gören bir kişi, kaçmaya çalıştı. Peşine düşen polis ekipleri, şüpheliyi yakaladı. Yapılan kontrolde, isminin Kayahan A. olduğu tespit edilen şüphelinin, Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği belirlendi. 9 ayrı suçtan daha arandığı belirlenen Kayahan A., emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:39 Kaynak: DHA

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