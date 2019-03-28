Manisa Cezaevi Hükümlüsü Hastanenin 4'üncü Katından Atladı

Cezaevi hükümlüsü hastanenin 4'üncü katından atladıMANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören cezaevi hükümlüsü Mehmet O. (55), 4'üncü kattan atladı.

Cezaevi hükümlüsü hastanenin 4'üncü katından atladı



MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören cezaevi hükümlüsü Mehmet O. (55), 4'üncü kattan atladı. Ağır yaralanan hükümlü, aynı hastanede tedaviye alındı.



Olay, saat 17.15 sıralarında Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Manisa E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan hükümlü Mehmet O., sabah saatlerinde rahatsızlığı nedeniyle cezaevi aracıyla Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne getirildi. Doktor muaye ettikten sonra yatışına karar verdiği evli ve 2 çocuk babası Mehmet O., jandarma nezaretinde hastanenin 4'üncü katındaki odasına götürüldü.



AÇIK PENCEDEN ATLADI



Mehmet O. görevli jandarmanın bir anlık boşluğundan yararlanarak açık olan pencereden atladı. Binanın ikinci katında bulunan balkona düşen Mehmet O., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı. Ameliyatının ardından yoğun bakımda tedavisi sürdüğü öğrenilen Mehmet O.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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