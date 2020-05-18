Manisa çiftçisi kapya biberine yöneldi - Son Dakika

Manisa çiftçisi kapya biberine yöneldi

Manisa çiftçisi kapya biberine yöneldi Kapya biberi ekimi 5 yılda yaklaşık 10 kat arttı Tütün yerine kapya biberi yetiştiriyorlar Üretici Hasan Akcan: "Gözümüz gibi bakıyoruz" Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç: "Kapya biberinde istihdam sağlandığı gibi tütüne göre alıcı bulmak ve...

Manisa çiftçisi kapya biberine yöneldi

Kapya biberi ekimi 5 yılda yaklaşık 10 kat arttı

Tütün yerine kapya biberi yetiştiriyorlar

Üretici Hasan Akcan: "Gözümüz gibi bakıyoruz"

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç: "Kapya biberinde istihdam sağlandığı gibi tütüne göre alıcı bulmak ve ürünü pazarlamak daha basit"

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde özellikle tütün üreticisi, Türk mutfağının vazgeçilmez tatlarından kapya biberine yöneldi.

Ağırlıklı olarak ilçeye bağlı Kemer, Hacıhıdır, Poyraz ve Poyrazdamları mahallelerinde tütüne alternatif olarak ekilmeye başlanan kapya biberinin dikimine başlandı.

Naylon seralar altında toprağa tohum halinde ekilen ve fide haline gelen kaypa biber fideleri üreticiler tarafından, elle dikilerek toprakla buluşturuluyor. Aromasıyla, tadıyla, kalitesiyle öne çıkan, halk arasında kırmızı inci olarak anılan kırmızı biberler Ağustos ayı sonunda hasat edilip, sofralarda yerini alacak.

"Gözümüz gibi bakıyoruz"

Kırmızı biber üreticisi Hasan Akcan, gözü gibi baktıkları kapya biber fidelerini yetiştirdiklerini ve bundan sonra toprakla buluşturacaklarını söyledi. Biber dikmeye başladıklarını belirten Hüseyin Yüksel, önceden tütüncülükle uğraştıklarını fakat yavaş yavaş kapya biberine dönüş yaptıklarını belirtti. Yüksel, kapya biberini yetiştirmek için damlama sulama da kullandıkları suyu ise tarlaya yaklaşık 4 kilometre uzaklıktan getirdiklerini belirtti.

"Tütün ekilen tarlalara, kapya ekiliyor"

Biber dikim aralığını bir ayak boyu mesafesinde gerçekleştirdiklerini belirten Türkan Aslan, dikimi ise arkadaşlarıyla birlikte toplanıp, birlikte yaptıklarını söyledi. Biber işinin, tütüne göre daha basit olduğunu belirten Aslan, "Tütünün toprakla uğraşması daha zor, biber daha temiz" dedi. Daha önceden tütün yetiştirilen tarlalarda artık, kapya biberi yetiştirildiğini vurgulayan Mehmet Kırcalı "Sulu tarıma geçilmesinin ardından kapya biberi yetiştirmeye başladık. Fideleri tohumdan yetiştiriyoruz, şuan Mayıs ayı ve biberin ekim zamanıdır. Haziran ve Temmuz ayı çapalama, Ağustos ayı itibari ile de hasat başlar. Hasat Kasım ayı sonuna kadar, yani kırağı düşünceye kadar devam eder. Dekar başı 5-6 ton biber hasadı yapıldığını belirten Kırcalı, kapya biberin, tütüne göre hem daha çok istihdam sağladığını, hem de daha çok gelir sağladığını sözlerine ekledi.

"Kapya biberi ekimi yaygınlaştı"

Her geçen yıl, Salihli'de kapya biberi ekiminin yaygınlaştığını belirten Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "Tütün ekilen alanlarda artık, kapya biberi yetiştiriliyor. 2015 yılında Salihli'de 250 dekar alanda kapya biberi yetiştirilirken, bu rakam 2020 yılında 2 bin 200 dekara çıktı. Çiftçimiz daha çok ekonomik ve işin rahatlığı yönden kapya biberine yönelmiş durumda. Kapya biberinde istihdam sağlandığı gibi tütüne göre alıcı bulmak ve ürünü pazarlamak daha basit. Salihli'de yetiştirilen kapya biberinin aroması, rengi ve tadı yönden de daha çok tutuluyor" dedi.

Yalvaç, "Mayıs ayında ekimine başlanan, Ağustos ayı sonunda hasadı yapılacak olan ve Kasım ayı sonuna kadar sürecek olan bu hasatta, tüm sofralarımız, marketlerimiz, ister közleme, ister turşu şeklinde her tarafta kapya biberi yer alacak" diye konuştu.

Manisa çiftçisi kapya biberine yöneldi

Salihli, Yalvaç, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 06:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manisa çiftçisi kapya biberine yöneldi - Son Dakika Ekonomi

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