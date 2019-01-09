Manisa Çilek İşçileri Yevmiyeden Dertli
1 saat önce
Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden Manisa'nınKöprübaşı ilçesinde, 3 bin 500 dekar alanda örtü altında kışçileği hasadı sürüyor.
Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden Manisa'nın
Köprübaşı ilçesinde, 3 bin 500 dekar alanda örtü altında kış
çileği hasadı sürüyor. Tüccarın tarladan kilosunu 10 liradan
aldığı ürün, pazar tezgahlarında 17- 20 lira etiketle satılıyor.
İşçiler, saat 08.00'den 17.00'ye kadar çalışıp aldıkları 65
TL'lik yevmiyenin yetersizliğinden yakınıyor.
Manisa'da 10- 15 yıl öncesine kadar en çok göç veren ilçeler
arasında yer alan Köprübaşı'nın kaderi, çilekle tanıştıktan
sonra değişti. Devlet desteği ile 3 çiftçi 500 metrekarelik
alanda deneme amaçlı çilek üretmeye başladı. Verim almaya
başlayan çiftçileri görenler de çilek üretimine yöneldi. Bir
anda ilçede uçsuz bucaksız çilek tarlaları oluştu. 3 bin 500
dekar alanda örtü altında çilek üretimi yapılmaya başlandı.
Tüccarın tarladan kilosunu 10 liradan aldığı ürün, pazar
tezgahlarında 17- 20 lira etiketle satılıyor.
Yaklaşık 15 yıldır çilek tarlalarında çalışan 70 yaşındaki İlyas
Özcan, çilek toplamanın zorluğuna dikkat çekerek, Yazın sıcak,
kışın soğuk. Çileli bir meslek bu. Burası küçük bir ilçe. Çilek
tarlalarında çalışmaktan başka yapacak bir işimiz yok. Ancak 65
TL yevmiye çok az ve bize yetmiyor, emeğimizi karşılamıyor dedi.
Bir diğer işçi Meryem Ünzen (45) ise Bu işin kış aylarında ayrı
bir zorluğu var. Ailemizin geçimine katkı sağlamak için
çocuklarımıza birer ekmek götürmek için çalışıyoruz. Yağmur
çamur demeden bu işi yapıyoruz. Bazen 40 derece sıcak havada
bazen de eksi 5 derece soğukta çalışıyoruz dedi.
Köprübaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü, Ziraat Mühendisi Alptekin
Sağıroğlu, ilçenin en önemli ekonomik değeri olan çilek
üretiminde işçilerin emeğinin büyük olduğunu belirterek, Yaz
aylarında sıcakta, kış aylarında soğuk hava şartlarında çilek
işçilerimiz çalışarak aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar.
Köprübaşı ilçemiz sanayi kenti olmadığı için tek geçim kaynağı
tarım dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:18 Kaynak: DHA
'Tosuncuk' Lakaplı Mehmet Aydın Interpol'ün Listesine Girdi
Palu Ailesi'nin Hastalığı Belli Oldu: Paylaşılmış Paranoid Bozukluk
Son Dakika! Palu Ailesinin Evini Polisler Bastı! Gözaltı İşlemi Uygulanıyor
Geçen Sene Ordu'da Teleferiğin Taşıdığı Yolcu Sayısı 55 İlin Nüfusunu Solladı