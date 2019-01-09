Son Dakika Haberleri: Manisa Çilek İşçileri Yevmiyeden Dertli

Manisa Çilek İşçileri Yevmiyeden Dertli

1 saat önce

Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden Manisa'nınKöprübaşı ilçesinde, 3 bin 500 dekar alanda örtü altında kışçileği hasadı sürüyor.

Manisa Çilek İşçileri Yevmiyeden Dertli, System.String[]
Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden Manisa'nın

Köprübaşı ilçesinde, 3 bin 500 dekar alanda örtü altında kış

çileği hasadı sürüyor. Tüccarın tarladan kilosunu 10 liradan

aldığı ürün, pazar tezgahlarında 17- 20 lira etiketle satılıyor.

İşçiler, saat 08.00'den 17.00'ye kadar çalışıp aldıkları 65

TL'lik yevmiyenin yetersizliğinden yakınıyor.

Manisa'da 10- 15 yıl öncesine kadar en çok göç veren ilçeler

arasında yer alan Köprübaşı'nın kaderi, çilekle tanıştıktan

sonra değişti. Devlet desteği ile 3 çiftçi 500 metrekarelik

alanda deneme amaçlı çilek üretmeye başladı. Verim almaya

başlayan çiftçileri görenler de çilek üretimine yöneldi. Bir

anda ilçede uçsuz bucaksız çilek tarlaları oluştu. 3 bin 500

dekar alanda örtü altında çilek üretimi yapılmaya başlandı.

Tüccarın tarladan kilosunu 10 liradan aldığı ürün, pazar

tezgahlarında 17- 20 lira etiketle satılıyor.

Yaklaşık 15 yıldır çilek tarlalarında çalışan 70 yaşındaki İlyas

Özcan, çilek toplamanın zorluğuna dikkat çekerek, Yazın sıcak,

kışın soğuk. Çileli bir meslek bu. Burası küçük bir ilçe. Çilek

tarlalarında çalışmaktan başka yapacak bir işimiz yok. Ancak 65

TL yevmiye çok az ve bize yetmiyor, emeğimizi karşılamıyor dedi.

Bir diğer işçi Meryem Ünzen (45) ise Bu işin kış aylarında ayrı

bir zorluğu var. Ailemizin geçimine katkı sağlamak için

çocuklarımıza birer ekmek götürmek için çalışıyoruz. Yağmur

çamur demeden bu işi yapıyoruz. Bazen 40 derece sıcak havada

bazen de eksi 5 derece soğukta çalışıyoruz dedi.

Köprübaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü, Ziraat Mühendisi Alptekin

Sağıroğlu, ilçenin en önemli ekonomik değeri olan çilek

üretiminde işçilerin emeğinin büyük olduğunu belirterek, Yaz

aylarında sıcakta, kış aylarında soğuk hava şartlarında çilek

işçilerimiz çalışarak aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar.

Köprübaşı ilçemiz sanayi kenti olmadığı için tek geçim kaynağı

tarım dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:18 Kaynak: DHA

Köprübaşı, Türkiye, Manisa, Güncel
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