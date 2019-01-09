Manisa Çilek İşçileri Yevmiyeden Dertli

Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden Manisa'nınKöprübaşı ilçesinde, 3 bin 500 dekar alanda örtü altında kışçileği hasadı sürüyor.

Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden Manisa'nın



Köprübaşı ilçesinde, 3 bin 500 dekar alanda örtü altında kış



çileği hasadı sürüyor. Tüccarın tarladan kilosunu 10 liradan



aldığı ürün, pazar tezgahlarında 17- 20 lira etiketle satılıyor.



İşçiler, saat 08.00'den 17.00'ye kadar çalışıp aldıkları 65



TL'lik yevmiyenin yetersizliğinden yakınıyor.



Manisa'da 10- 15 yıl öncesine kadar en çok göç veren ilçeler



arasında yer alan Köprübaşı'nın kaderi, çilekle tanıştıktan



sonra değişti. Devlet desteği ile 3 çiftçi 500 metrekarelik



alanda deneme amaçlı çilek üretmeye başladı. Verim almaya



başlayan çiftçileri görenler de çilek üretimine yöneldi. Bir



anda ilçede uçsuz bucaksız çilek tarlaları oluştu. 3 bin 500



dekar alanda örtü altında çilek üretimi yapılmaya başlandı.



Tüccarın tarladan kilosunu 10 liradan aldığı ürün, pazar



tezgahlarında 17- 20 lira etiketle satılıyor.



Yaklaşık 15 yıldır çilek tarlalarında çalışan 70 yaşındaki İlyas



Özcan, çilek toplamanın zorluğuna dikkat çekerek, Yazın sıcak,



kışın soğuk. Çileli bir meslek bu. Burası küçük bir ilçe. Çilek



tarlalarında çalışmaktan başka yapacak bir işimiz yok. Ancak 65



TL yevmiye çok az ve bize yetmiyor, emeğimizi karşılamıyor dedi.



Bir diğer işçi Meryem Ünzen (45) ise Bu işin kış aylarında ayrı



bir zorluğu var. Ailemizin geçimine katkı sağlamak için



çocuklarımıza birer ekmek götürmek için çalışıyoruz. Yağmur



çamur demeden bu işi yapıyoruz. Bazen 40 derece sıcak havada



bazen de eksi 5 derece soğukta çalışıyoruz dedi.



Köprübaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü, Ziraat Mühendisi Alptekin



Sağıroğlu, ilçenin en önemli ekonomik değeri olan çilek



üretiminde işçilerin emeğinin büyük olduğunu belirterek, Yaz



aylarında sıcakta, kış aylarında soğuk hava şartlarında çilek



işçilerimiz çalışarak aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar.



Köprübaşı ilçemiz sanayi kenti olmadığı için tek geçim kaynağı



tarım dedi.

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