Son Dakika Haberleri: Manisa Çocuklar, Kamyonlarla Getirilen Karın Keyfini Çıkardı

Manisa Çocuklar, Kamyonlarla Getirilen Karın Keyfini Çıkardı

57 dakika önce

Çocuklar, kamyonlarla getirilen karın keyfini çıkardıMANİSA'nın Turgutlu Belediyesi ilçe merkezine kar yağmayınca çocuklar kartopu oynasın diye iki kamyon kar örtüsünü yüksek kesimlerden toplayıp merkeze getirdi.

Manisa Çocuklar, Kamyonlarla Getirilen Karın Keyfini Çıkardı, System.String[]
Çocuklar, kamyonlarla getirilen karın keyfini çıkardı

MANİSA'nın Turgutlu Belediyesi ilçe merkezine kar yağmayınca çocuklar kartopu oynasın diye iki kamyon kar örtüsünü yüksek kesimlerden toplayıp merkeze getirdi. Beyaz örtüyü gören çocukların mutlulukları yüzlerine yansırken, çocuklar kartopu oynamanın keyfini çıkardı.

Turgutlu'nun sadece yüksek kesimlerine kar yağdı. Birçok aile kar yağışı olan bölgelere giderek vakit geçirdi. Bu bölgelere gidemeyen çocukların yüzünü da Turgutlu Belediyesi güldürdü. Belediye 2 kamyonla yüksek kesimlerden getirdiği karları, Orta Park Saat Kulesi önü ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'na döktü. Çocuklar kartopu oynayarak, eğlendi. Çocukların sevinçlerine ortak olan ve onlarla hatıra fotoğrafları çektiren Turgutlu Belediye Başkanı MHP'li Turgay Şirin, "İlçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı çok etkili olsa da ilçe merkezine kar yağmadı. Hafta sonu birçok aile, kar topu oynamak için gezintiye çıktı. Kartopu oynama imkanı bulamayan öğrencilerimizin hayalini gerçekleştirmek istedik. Onların sevinçleri bizleri çok mutlu etti" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:27 Kaynak: DHA

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