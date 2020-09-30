Manisa Çölyak Derneğinin projesine ödül - Son Dakika

Manisa Çölyak Derneğinin projesine ödül

Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği'nin Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı'nın (TÜSEV), 'Destekle Değiştir' Programı kapsamında hibe alan ve başarıyla tamamlanan 'Sağlıklı, Eğlenceli ve Özgür Mutfaklar' projesi, 24.

Manisa Çölyak Derneğinin projesine ödül, System.String[]

Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği'nin Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı'nın (TÜSEV), 'Destekle Değiştir' Programı kapsamında hibe alan ve başarıyla tamamlanan 'Sağlıklı, Eğlenceli ve Özgür Mutfaklar' projesi, 24. Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği Karşılıksız Hizmet Suat Ballar Özel Ödülü'nü kazandı.

Bu yıl 24. kez düzenlenen 'Geleneksel Tülay Aktaş İzmir Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği Toplantısı ve Karşılıksız Hizmet Ödül Töreni' gerçekleşti. Pandemi dönemi nedeniyle bu yıl sanal ortamda gerçekleştirilen törene İzmir'in önde gelen dernek, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüleri katıldı.

Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan, "Suat Ballar özel ödülü, derneğimizin üyesi veya gönüllüsü olarak bugüne kadar bize sürekli maddi ve manevi destek veren değerli dostlarımızın ve bağışçılarımızın bir eseridir. Eğer onların değerli destekleri olmasa Manisa Çölyak Derneği olarak, bu kadar kısa sürede bu kadar güzel işlere imza atamazdık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu proje sayesinde, bir STK olarak yaşadığımız en büyük problemlerinden biri olan üyenin veya gönüllünün aidiyet duygusunu taşımasını ve örgütüne sahip çıkmasını da bu uygulama mutfağı ile aşarak büyük ölçüde sosyalleşme sağlamış olduk" dedi.

"Hedefimiz bu uygulama mutfağının tüm Türkiye'deki Çölyak Derneklerinin uygulayabilmesi için örnek bir çalışma olması ve Çölyaklıların zor olan hayatlarını kolaylaştırmaktı." diyen Şivecan şunları söyledi: "Proje faaliyetleri sonucunda Çölyaklı veya Çölyak annesi/babası olan kişilerin evlerinde kendileri veya çocukları için yapmak zorunda oldukları glutensiz ürünleri yapabilecek kabiliyete ulaşmaları hedeflendi. Eğitimlere katılan kişilerin mutfak becerilerinin ve özgüvenlerinin arttırılması amaçlandı. Glutensiz mutfak ve tarifler konusunda eğitim verebilecek 10 eğitmeni eğitebilmek amaçlandı. Yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle bir ölçüde sosyal yalıtım içinde olan bireylerin sosyalleşmeleri amaçlandı. Glutensiz mutfağın kurulması ve işletim modelinin oluşturulması, faydalanıcılarının belirlenmesi, eğitim, bilgilendirme ve farkındalık etkinliklerinin organize edilmesi, iç ve dış paydaşlar ile iletişim ve işbirliğinin sağlanması adımlarını planladık ve gerçekleştirdik. Söz konusu uygulama mutfağımız sayesinde ise; 15 kişinin birebir uygulamalı şekilde glutensiz beslenme için ürün (ekmek, unlu mamuller, pizza, hamburger ekmeği, simit, lahmacun vb. gibi ) yapma kapasiteleri artırıldı, Çölyaklı bireylere dışarıda yiyemedikleri ürünleri yapmaları öğretilerek kendi sorunları ile baş edebilmek konusunda özgüven kazandırıldı. Daha deneyimli olan kişi ve ailelerin deneyimlerini diğer Çölyaklı bireyler ile paylaşmaları için uygun ortam oluşturuldu. Uygulama mutfağımızda dene-yap biçimindeki ortak çalışma ve öğrenme tarzı sayesinde, Çölyaklı bireyler arasında işbirliği, paylaşım ve en önemlisi sosyalleşme sağlandı. Projemiz ile Manisa ilinde yaşayan 300 Çölyaklı aile glutensiz mutfak eğitimlerinden faydalandı. Proje çalışmaları ile 70 Çölyaklı çocuğumuzun (2-18 yaş ) mutlu olması sağlandı. 200 Çölyaklı anne/babanın glütensiz mutfak becerileri artırıldı. Elazığ depreminde glutensiz ürün bulma şansı olmayan 500 Çölyaklı aileye glutensiz ürün yapılarak gönderilmesi ile projemizin etkileri Manisa il sınırları dışına çıkmış oldu. Projenin çıktısı olan, glutensiz ürün pişirme tarifleri, un reçeteleri gibi değerli bilgiler internet sitemiz ve sosyal medya üzerinden paylaşıldı, yurt sathında her Çölyaklının erişebileceği değerli bir bilgi kaynağı olarak kullanıma sunuldu."

İştirakçi SağKal Derneği Proje Koordinatörü Zeliha Silleli Ünal da, "SağKal olarak dernek misyonumuzla çok örtüşen bir proje olduğu için 'Sağlıklı, Eğlenceli ve Özgür Mutfaklar' projesine iştirakçi olmak konusunda hiç tereddüt etmedik. Emeklerin ödül olarak geriye dönmesi ayrıca çok gurur verici. SağKal Derneği olarak olgunlaşma yolunda çok güzel adımlar atan Manisa Çölyak Derneği ile kurumsal işbirliklerini devam ettirecektir. Sağlıklı yaşamın anahtarı sağlıklı beslenmek. Birlikte yapacak pek çok güzel projelerimiz olacak" şeklinde konuştu. - MANİSA

Manisa Çölyak Derneğinin projesine ödül
Manisa Çölyak Derneğinin projesine ödül
Manisa Çölyak Derneğinin projesine ödül
Manisa Çölyak Derneğinin projesine ödül
Manisa Çölyak Derneğinin projesine ödül
Manisa Çölyak Derneğinin projesine ödül
Manisa Çölyak Derneğinin projesine ödül

Çölyak Hastalığı, Tülay Aktaş, Türkiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 10:29 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisa Çölyak Derneğinin projesine ödül - Son Dakika

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