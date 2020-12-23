Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz, "AA yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz, "AA yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı

23.12.2020 14:37

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyen Yılmaz, haber, yaşam ve spor kategorilerinde toplam 4 fotoğraf için oy kullandı.

Yılmaz, "haber" kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" ve Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı" fotoğraflarına oy kullandı.

Yılmaz "yaşam" kategorisinde, Dante Diosina Jr'nin " Filipinler'de yanardağ patlaması" fotoğrafına, "spor" kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" fotoğrafına oy verdi.

Başsavcı Yılmaz, fotoğrafların her birinin ayrı güzellikte olduğunu söyledi.

Oylamaya sunulan fotoğrafların sanatsal değeri olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Oylamaya sunulan fotoğrafların hepsi yaşamın içinden, bizden kareler ve hepsi çok güzel. Her fotoğrafın sanatsal olarak da ayrı bir değeri var. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz, AA yılın fotoğrafları oylamasına katıldı
Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz, AA yılın fotoğrafları oylamasına katıldı
Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz, AA yılın fotoğrafları oylamasına katıldı
Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz, AA yılın fotoğrafları oylamasına katıldı

Anadolu Ajansı, Koronavirüs, Cumhuriyet, Ali Ulvi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz, 'AA yılın fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Karagümrük, anlaşma sağladığı Andrea Bertolacci'yi İstanbul'a getirdi Tekme ve yumruklar havada uçuştu! Kadınların PlayStation 5 kavgası kamerada Şehre inen kurt, ağzında taşıdığı avını böyle yedi Erdoğan, Şeb-i Arus töreni üzerinden İBB Başkanı İmamoğlu'na yüklendi: Eyüp Sultan'da niye Türkçe okumadın? Eline geçirdiği silahla önüne geleni taradı! 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı olay kamerada İngiliz spiker Ben Brown, canlı yayında esnerken yakalandı Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı Üniversite kampüsünde bulunan cesedin 28 gündür kayıp kişiye ait olduğu ortaya çıktı
Son Dakika: İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam Son Dakika: İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam         
14:38
Koronanın 17 farklı mutasyonuna rastlanan Almanya'da cansız bedenler krematoryumda yakılmaya başlandı Koronanın 17 farklı mutasyonuna rastlanan Almanya'da cansız bedenler krematoryumda yakılmaya başlandı         
14:28
15 yaşındaki çırağa palangalı işkence yapmışlardı! Her şey vidanın ismini unuttuğu içinmiş 15 yaşındaki çırağa palangalı işkence yapmışlardı! Her şey vidanın ismini unuttuğu içinmiş         
14:03
Son Dakika! Erdoğan'dan Son Dakika! Erdoğan'dan "Gönlünüzden geçen asgari ücret nedir?" sorusuna yanıt: Belli bir yere gelsin, cevap vereceğiz         
13:25
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İşte 2021 burs ve kredi ücretleri Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İşte 2021 burs ve kredi ücretleri         
12:52
Parkta yürüyüş yapan genç kız bıçaklı saldırıya uğradı Parkta yürüyüş yapan genç kız bıçaklı saldırıya uğradı         
12:25
CHP'den 'asgari ücret' için 27 maddelik yasa teklifi: 3 bin 100 lira olsun CHP'den 'asgari ücret' için 27 maddelik yasa teklifi: 3 bin 100 lira olsun         
12:11
Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor         
11:58
Eski eşini ormanda boğazını kesip öldürmüştü: Bana öyle bir söz söyledi ki cinnet getirdim Eski eşini ormanda boğazını kesip öldürmüştü: Bana öyle bir söz söyledi ki cinnet getirdim         
11:39
Önceki yıllarda metrelerce karın yağdığı kentimizde ürküten manzara! Önceki yıllarda metrelerce karın yağdığı kentimizde ürküten manzara!         
11:12
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun TikTok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun TikTok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim         
11:05
İntihar girişiminde saçını tarayıp, poz veren gencin aile dramı ortaya çıktı İntihar girişiminde saçını tarayıp, poz veren gencin aile dramı ortaya çıktı         
11:00
Prof. Dr. Orhan Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cengiz Kuzu'yu hiçbir zaman affetmedim Prof. Dr. Orhan Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cengiz Kuzu'yu hiçbir zaman affetmedim         
10:45
Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi         
10:03
Mustafa Ceceli'nin altın davası reddedildi Mustafa Ceceli'nin altın davası reddedildi         
09:13
Serasında yediği karpuzun çekirdeklerini rastgele attı, kışın ortasında karpuz çıktı Serasında yediği karpuzun çekirdeklerini rastgele attı, kışın ortasında karpuz çıktı         
08:19
Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi         
18:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2020 15:07:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz, "AA yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei