Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz, "AA yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyen Yılmaz, haber, yaşam ve spor kategorilerinde toplam 4 fotoğraf için oy kullandı.

Yılmaz, "haber" kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" ve Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı" fotoğraflarına oy kullandı.

Yılmaz "yaşam" kategorisinde, Dante Diosina Jr'nin " Filipinler'de yanardağ patlaması" fotoğrafına, "spor" kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" fotoğrafına oy verdi.

Başsavcı Yılmaz, fotoğrafların her birinin ayrı güzellikte olduğunu söyledi.

Oylamaya sunulan fotoğrafların sanatsal değeri olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Oylamaya sunulan fotoğrafların hepsi yaşamın içinden, bizden kareler ve hepsi çok güzel. Her fotoğrafın sanatsal olarak da ayrı bir değeri var. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.