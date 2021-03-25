Manisa'da 1. derece sit alanında izinsiz kazı yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, izinsiz kazı yapan 4 zanlı gözaltına alındı.

Kumkuyucak Mahallesi'ndeki 1. derece sit alanında izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, F.Y, C.D, E.S. ile R.E'yi suçüstü yakaladı.

Zanlıların otomobili ve bölgede yapılan aramalarda, metal dedektörün de aralarında bulunduğu çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişi, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.