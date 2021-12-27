Üye Girişi
Manisa'da 1. derece sit alanında kaçak kazıya suçüstü - Son Dakika

Manisa'da 1. derece sit alanında kaçak kazıya suçüstü

27.12.2021 11:56
Manisa'da 1. derece sit alanında kaçak kazıya suçüstü

Manisa'nın Salihli ilçesinde 1. derece sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 1. derece sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda Harabeler mevki'inde kaçak kazı yapan E.Ç (34), E.N (32) ve H.A (33) yakalandı. 1 metre derinliğinde kaçak kazı yapıldığı tespit edilen alanda şüphelilerle birlikte arama dedektörü ve 1 adet çapa yakaladı.

Kazı malzemelerine el konulurken gözaltına alınan 3 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. - MANİSA

YORUMLAR
500

Kaçak Kazı, Jandarma, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da 1. derece sit alanında kaçak kazıya suçüstü - Son Dakika


Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı         
11:57
Son Dakika: Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ayrıldı mı? Son Dakika: Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ayrıldı mı?         
11:49
İBB'ye başlatılan "Özel teftiş"le ilgili konuşan Bakan Soylu, Sabancı suikastını hatırlattı: Fehriye Erdal kimdir, kimi katletti? İBB'ye başlatılan "Özel teftiş"le ilgili konuşan Bakan Soylu, Sabancı suikastını hatırlattı: Fehriye Erdal kimdir, kimi katletti?         
11:47
Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu: HDP terörle arasına mesafe koyuyor Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu: HDP terörle arasına mesafe koyuyor         
11:42
Son dakika! İBB Başkanı İmamoğlu CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapacak Son dakika! İBB Başkanı İmamoğlu CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapacak         
11:36
Rıdvan Dilmen'den gündem olacak Ali Koç sözleri: En büyük hatayı Aykut Kocaman'da yaptı Rıdvan Dilmen'den gündem olacak Ali Koç sözleri: En büyük hatayı Aykut Kocaman'da yaptı         
10:58
İlber Ortaylı'dan Fatma Şahin'e destek: Eline sopa mı alacaktı? İlber Ortaylı'dan Fatma Şahin'e destek: Eline sopa mı alacaktı?         
10:41
Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı         
10:38
Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı         
10:00
MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı         
09:56
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyacak Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyacak         
08:00
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57

Son Dakika Haberleri
11:52 Gıda fiyatlarında rekor artış! Yoksulluk sınırı 13.072 liraya yükseldi
11:49 Son Dakika: Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ayrıldı mı?
11:46 Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı
11:44 Merkez Bankası "Kur Korumalı TL Mevduat" sistemine ilişkin yeni kur seviyelerini açıkladı
11:42 4 aylık hamile olan Seray Sever, bebeklerinin cinsiyetini ve ismini canlı yayında açıkladı
11:41 Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu: HDP terörle arasına mesafe koyuyor
11:41 Dolardaki düşüş sonrası Migros da fiyatlarda indirime gitti
11:35 Son dakika! İBB Başkanı İmamoğlu CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapacak
11:30 Sağlık Bakanı Koca, vaka haritasını paylaştı! İşte yoğunluğun en çok arttığı 9 ilimiz
11:25 Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme adımı! İstanbul-Erivan uçuşları başlıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 12:02:27. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da 1. derece sit alanında kaçak kazıya suçüstü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement