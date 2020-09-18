1 kilo 160 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 160 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sart Jandarma Karakol Komutanlığı ile İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) Mersindere Mahallesi Avşar mevkiinde H.S'ye (46) ait tarlada kenevir ekildiği bilgisine ulaştı.
Operasyon düzenleyen ekipleri, H.S'nin tarlasında ekili Hint keneviri ve kurumaya bırakılmış 1 kilo 160 gram esrar ele geçirdi.
Hint kenevirleri sökülürken, şüpheli H.S. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 15:47 - Kaynak: AA
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