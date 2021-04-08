Manisa'da 1 kilo 850 gram bonzai maddesi ele geçirildi - Son Dakika

Manisa'da bir işyerinde ve bir ikamette yapılan aramada daralı ağırlığı 1 kilo 850 gram gelen sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik müşterek yapılan çalışmalar kapsamında Şehzadeler ilçesinde bir işyerinde ve bir ikamette yapılan aramada daralı ağırlığı 1 kilo 850 gram gelen sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli şahsın yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - MANİSA