Manisa'da 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

07.07.2022 23:25
Manisa'da 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Manisa'da pompalı tüfekle 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.

Manisa'da pompalı tüfekle 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.

Yunusemre ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki üzüm bağında dün akşam tartıştığı M.S'yi (60) pompalı tüfekle ateş ederek öldüren ve arkadaşları M.K. (50) ile H.K'yi (55) yaralayan R.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.K, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay

Yunusemre ilçesinde dün akşam H.K. (55), M.K. (50) ve M.S. (60) Atatürk Mahallesi'ndeki üzüm bağına piknik yapmaya gitmiş, bir süre sonra, H.K. ile bitişik üzüm bağının sahibi R.K. (65) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.K. yanındaki pompalı tüfekle ateş açması sonucu ağır yaralanan M.S. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, H.K, M.K. ise yaralanmıştı.

Ekipler olay yerinden kaçan R.K'yi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

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Kaynak: AA

Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Manisa'da 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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