Manisa'da 1 Milyon 52 Bin 970 Seçmen Oy Kullanacak

Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında yapılan İl Seçim Güvenliği Toplantısında, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde alınacak tedbirler görüşüldü.

Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında yapılan İl Seçim Güvenliği Toplantısında, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde alınacak tedbirler görüşüldü. Seçimlerde Manisa genelinde kurulacak 3 bin 668 sandıkta 1 milyon 52 bin 970 seçmenin oy kullanacağı açıklanırken toplam 4 bin 430 personelin de görev yapacağı bildirildi.



Şehzadeler Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali Ahmet Deniz'in yanı sıra Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal, ilçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, İlçe Jandarma Komutanları, İlçe Emniyet müdürleri ve diğer ilgililer katıldı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Ahmet Deniz, seçimin demokrasinin vazgeçilmez şartı olduğunu dile getirerek, "Seçimin huzur ve güven ortamında yapılarak halkımızın özgür iradesinin, özgürce sandığa yansımasını sağlamak hepimizin öncelikli görevidir. Seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası tedbirleri iyi planlayarak sağlıklı bir seçim gerçekleştirelim. Manisa genelinde 1 milyon 52 bin 970 seçmenin oy kullanacak. Bin 119 yerde 3 bin 668 sandık kurulacak. Polis bölgesinde 2 bin 260, jandarma bölgesinde 2 bin 170 olmak üzere toplam 4 bin 430 personel seçimde görev yapacak." dedi.



Vali Deniz'İn konuşmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı görevlileri 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde alınacak tedbirlerle ilgili sunum yaptı. - MANİSA

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