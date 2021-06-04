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Manisa'da 1 tonluk dana alıcılarını bekliyor - Son Dakika

Manisa'da 1 tonluk dana alıcılarını bekliyor

04.06.2021 11:32
Manisa'da 1 tonluk dana alıcılarını bekliyor, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Kurban Bayramı öncesi satışa çıkarılan 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki Holstein cinsi dana görenlerin ilgisini çekti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Kurban Bayramı öncesi satışa çıkarılan 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki Holstein cinsi dana görenlerin ilgisini çekti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 20 Temmuz Salı günü başlayacak olan Kurban Bayramı öncesi küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklar pazardaki yerlerini aldı. Alaşehir ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesi'nde bulunan Okan Korkutalp tarafından yetiştirilen ve 1.2 ton ağırlığında kurbanlık dana alıcılarını bekliyor. Çiftlikte bulunan diğer Simental ve Mondofon cinsi hayvanların aksine günde yaklaşık 15 kilogram yem tüketen dana, görenlerin ilgisini çekiyor.

Kilosu 1.2 tona ulaşan dananın bakımının oldukça zor olduğunu belirten Okan Kurkutalp, "Biz bu danayı ilk önce biraz iri olmasından dolayı otlatmak zorunda kaldık. Daha sonra yem ile beslenerek bu hale geldi. Tabii biraz bakımı zor oluyor. Ama bakmasını bilebilirseniz istediğiniz verimi de alabiliyorsunuz. Hayvanın cinsiyle de ilgili bir durum bu. Elimde 450 kilogramdan, 850 kilograma kadar her bütçeye uygun düve ve danalar var. Bunun yanı sıra 545 adet kurbanlık koçlarımız var. Bunların kilosu da 40 ile 70 kilogram aralığında değişiyor. Bu işi yapanlar bilir hayvan bakımı oldukça zor, zahmetli bir iş. Bu işin tatili yok, düğünü yok emek istiyor sürekli. Hayvanlara ne kadar ilgi gösterirseniz, bakımını ne kadar iyi yaparsanız hayvan da o kadar iyi yetişir" dedi.

Dev tosunu görenlerin çok şaşırdığını belirten Kurkutalp, "Diğer hayvanlara göre çok daha fazla yem tüketiyor. Tabii ki görenler çok şaşırıyor. 'Nasıl beslediniz?' diye soruyorlar. Bunun bakım süreci ilk 2 ay oldukça zorlanıyorsunuz. Daha sonra işler rutin haline geliyor. Normal bir hayvan günde ortalama 8 kilogram yem yerken, bu dana saman hariç sadece 15 kilogram yem yiyor. Karışım haline getirildiğinde günlük ortalama 17 kilograma ulaşabiliyor. Kurban Bayramı yaklaştıkça büyükbaş hayvan satışlarında artış başladı. Küçük baş hayvan talepleri bayrama yaklaştıkça artar. Tesisimizde bayram günleri hayvan kesimleri yapabiliyoruz. Bu yüzden kesim şartlı satışlar da yapabiliyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Manisa'da 1 tonluk dana alıcılarını bekliyor
Manisa'da 1 tonluk dana alıcılarını bekliyor
Manisa'da 1 tonluk dana alıcılarını bekliyor
Manisa'da 1 tonluk dana alıcılarını bekliyor
Manisa'da 1 tonluk dana alıcılarını bekliyor

Kurban Bayramı, Holstein, Alaşehir, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manisa'da 1 tonluk dana alıcılarını bekliyor - Son Dakika Ekonomi


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