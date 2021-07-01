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10 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

10 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi

01.07.2021 16:28

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 10 bin 350 kök Hint keneviri ile 10 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 10 bin 350 kök Hint keneviri ile 10 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Sivrice Mahallesi'ne operasyon düzenledi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Komando Bölüğü, JASAT Timi ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda, ormanlık alana dikili 10 bin 350 kök Hint keneviri tespit edildi.

Aramalarda da 10 kilogram esrar bulundu.

Jandarma ekipleri, soruşturma kapsamında 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

10 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi
10 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi
10 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi
10 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi
10 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi
10 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi
10 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi
10 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi

Hint Keneviri, Hisarcık, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 10 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika


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