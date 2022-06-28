Son dakika... Manisa'da 10 DEAŞ militanı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika... Manisa'da 10 DEAŞ militanı tutuklandı

28.06.2022 20:14

Son dakika gelişmesine göre Manisa'da 10 DEAŞ militanı tutuklandı Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik 21 Haziran tarihinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Manisa'da 10 DEAŞ militanı tutuklandı

MANİSA - Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik 21 Haziran tarihinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

DEAŞ terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesi yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde, il merkezinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen ve haklarında adli dinleme kararı bulunan 10 şahsa yönelik 21 Haziran'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Ş.Y, R.A, G.T, R.G, Y.Ç, O.Ö, Y.Ü, B.A, F.V. ve H.D. emniyetteki işlemleri sonrası Manisa Şehir Hastanesinde sağlık kontrolüne çıkarıldı. Şüpheli 10 şahıs hastane sonrası sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda dijital malzemeler ve çok sayıda doküman ele geçirilmişti.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Manisa'da 10 DEAŞ militanı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... Manisa'da 10 DEAŞ militanı tutuklandı - Son Dakika
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