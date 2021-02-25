Manisa'da 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Aramada, kolilerin içinde 100 kilogram kaçak tütün, 10 bin makaron ele geçirdi.

İhtara uymayan kamyoneti takip eden jandarma ekipleri, kara yolunda durdurdukları araçta arama yaptı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çayköy Mahallesi Salihli- Gölmarmara kara yolundaki denetimleri sırasında durumundan şüphelendiği bir kamyonete "Dur" ihtarında bulundu.

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