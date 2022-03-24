Manisa'da 1100 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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Manisa'da 1100 adet tarihi eser ele geçirildi

24.03.2022 21:57
Manisa'da 1100 adet tarihi eser ele geçirildi

MANİSA'da Ahmetli, Turgutlu ve Alaşehir ilçelerinde, polis ve jandarmanın eş zamanlı düzenlediği operasyonda antik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 1100 adet tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

MANİSA'da Ahmetli, Turgutlu ve Alaşehir ilçelerinde, polis ve jandarmanın eş zamanlı düzenlediği operasyonda antik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 1100 adet tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele  Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eserleri yurt içinde toplayıcı adı altında toplayan ve maddi değeri yüksek olan eserleri yasa dışı olarak internet siteleri ve sosyal paylaşım sitelerinde müşteri arayışına giderek satmak istedikleri tespit edilen N.G. (39) ve M.Z.'nin (44) belirledikleri adreslerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, Roma, Bizans, Helenistik dönemlerine ait olduğu değerlendirilen sikke, yüzük, obje ve farklı figürlerin bulunduğu toplam 1100 adet tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen eserler, Manisa İl Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler N.G. ve M.Z.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.


Manisa'da 1100 adet tarihi eser ele geçirildi
Manisa'da 1100 adet tarihi eser ele geçirildi
Manisa'da 1100 adet tarihi eser ele geçirildi
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Hisarcık, Alaşehir, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Manisa'da 1100 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika


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