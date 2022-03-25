MANİSA'DA 1100 PARÇA TARİHİ ESERLE YAKALANAN 2 ŞÜPHELİ SERBEST - Son Dakika
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MANİSA'DA 1100 PARÇA TARİHİ ESERLE YAKALANAN 2 ŞÜPHELİ SERBEST

25.03.2022 19:30

Manisa'da 1100 parça tarihi eserle yakalanan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıMANİSA'nın 3 ilçesinde polis ve jandarmanın eş zamanlı olarak düzenlediği ortak operasyonda, Roma, Bizans ve Helenistik dönemlere ait toplam 1100 parça tarihi eserle yakalanıp, adliyeye sevk edilen...

Manisa'da 1100 parça tarihi eserle yakalanan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

MANİSA'nın 3 ilçesinde polis ve jandarmanın eş zamanlı olarak düzenlediği ortak operasyonda, Roma, Bizans ve Helenistik dönemlere ait toplam 1100 parça tarihi eserle yakalanıp, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube ekipleri ile Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ekipleri istihbarat çalışmasıyla, N.G. (39) ve M.Z.'nin (44) Türkiye'nin çeşitli yerlerinden topladıkları tarihi eser ve objeleri yasa dışı olarak internet üzerinden satmaya çalıştıklarını belirledi. Şüphelilere yönelik dün Ahmetli, Turgutlu ve Alaşehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev, işyeri, otomobil ve üzerlerindeki aramalarda Roma, Bizans ve Helenistik dönemlere ait olduğu değerlendirilen sikke, yüzük, obje ve farklı figürlerin bulunduğu toplam 1100 adet tarihi eser ele geçirildi. N.G. ve M.Z., gözaltına alındı.

Ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere Manisa Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

MANİSA'DA 1100 PARÇA TARİHİ ESERLE YAKALANAN 2 ŞÜPHELİ SERBEST
MANİSA'DA 1100 PARÇA TARİHİ ESERLE YAKALANAN 2 ŞÜPHELİ SERBEST
MANİSA'DA 1100 PARÇA TARİHİ ESERLE YAKALANAN 2 ŞÜPHELİ SERBEST

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Manisa'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 1100 sikke ve obje ele geçirildi Manisa'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 1100 sikke ve obje ele geçirildi MANİSA'DA 1100 ADET TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ MANİSA'DA 1100 ADET TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MANİSA'DA 1100 PARÇA TARİHİ ESERLE YAKALANAN 2 ŞÜPHELİ SERBEST - Son Dakika


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SON DAKİKA: MANİSA'DA 1100 PARÇA TARİHİ ESERLE YAKALANAN 2 ŞÜPHELİ SERBEST - Son Dakika
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