MANİSA'DA 1100 PARÇA TARİHİ ESERLE YAKALANAN 2 ŞÜPHELİ SERBEST - Son Dakika

Manisa'da 1100 parça tarihi eserle yakalanan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

MANİSA'nın 3 ilçesinde polis ve jandarmanın eş zamanlı olarak düzenlediği ortak operasyonda, Roma, Bizans ve Helenistik dönemlere ait toplam 1100 parça tarihi eserle yakalanıp, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube ekipleri ile Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ekipleri istihbarat çalışmasıyla, N.G. (39) ve M.Z.'nin (44) Türkiye'nin çeşitli yerlerinden topladıkları tarihi eser ve objeleri yasa dışı olarak internet üzerinden satmaya çalıştıklarını belirledi. Şüphelilere yönelik dün Ahmetli, Turgutlu ve Alaşehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev, işyeri, otomobil ve üzerlerindeki aramalarda Roma, Bizans ve Helenistik dönemlere ait olduğu değerlendirilen sikke, yüzük, obje ve farklı figürlerin bulunduğu toplam 1100 adet tarihi eser ele geçirildi. N.G. ve M.Z., gözaltına alındı.

Ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere Manisa Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)