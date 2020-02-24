Manisa'da 112'ye asılsız ihbarlar azaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da 112'ye asılsız ihbarlar azaldı - Son Dakika

Manisa'da 112'ye asılsız ihbarlar azaldı

7 saat önce

Manisa Valisi Ahmet Deniz, 112 Acil Çağrı Merkezine 2018 yılında 1 milyon 796 bin 348, 2019 yılında ise 1 milyon 538 bin 553 çağrı yapıldığını, 2018 yılında yüzde 64 olan asılsız ihbar oranının 2019 yılında yüzde 61'e gerilediğini belirterek, bu rakamı daha aşağıya çekmek istediklerini...

Manisa'da 112'ye asılsız ihbarlar azaldı, System.String[]

Manisa Valisi Ahmet Deniz, 112 Acil Çağrı Merkezine 2018 yılında 1 milyon 796 bin 348, 2019 yılında ise 1 milyon 538 bin 553 çağrı yapıldığını, 2018 yılında yüzde 64 olan asılsız ihbar oranının 2019 yılında yüzde 61'e gerilediğini belirterek, bu rakamı daha aşağıya çekmek istediklerini söyledi


112 Acil Çağrı Merkezi Koordinasyon Toplantısı Vali Ahmet Deniz başkanlığında yapıldı. Toplantıda asılsız ihbarlar için para cezası uygulaması yapıldığını belirten Vali Deniz, vatandaşlardan bu konuda duyarlı olmalarını isteyerek, "Vatandaşlarımız, bir gün kendisinin veya bir yakının da acil yardıma ihtiyacı olabileceğini unutmamalı" dedi.


112 Acil Çağrı Merkezi Koordinasyon Toplantısı Vali Ahmet Deniz Başkanlığında Vali Yardımcısı Volkan Köksal ve ilgili kurum amirlerinin katılımıyla yapıldı.


Kurumun işleyişi ve 112 Acil Çağrı Merkezine ait istatistiki bilgilerin yapıldığı sunumun ardından toplantıda, komuta merkezinin hızlı ve verimli bir şekilde çalışabilmesi için yapılması gerekenler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda yaptığı konuşmada tüm kurumlara ait acil numaraların 112 numarası altında hizmet verdiğini, bunun hem olaylara müdahaleyi hem de kurumlar arasındaki koordinasyonu kolaylaştırdığını belirten Vali Deniz, "Eskiden her durum için aramamız gereken farklı bir acil çağrı numarası vardı. Ancak panik anında bu numaraları hatırlamak zor olabiliyordu. Yeni sistem sayesinde vatandaşlarımız tüm acil çağrı numaralarını bilmek zorunda kalmıyor. Ayrıca bu sitemle, çağrı alıcıları tarafından gelen çağrılar arasından önemli olanlar süzülerek, gereksiz zaman kaybı da önleniyor" dedi.


Manisa 112 Acil Çağrı Merkezine 2018 yılında 1 milyon 796 bin 348, 2019 yılında ise 1 milyon 538 bin 553 çağrı yapıldığını, 2018 yılında yüzde 64 olan asılsız ihbar oranının 2019 yılında yüzde 61'e gerilediğini belirten Vali Deniz, bu rakamı daha aşağıya çekmek istediklerini söyledi. "Vatandaşlarımız, bir gün kendisinin ya da bir yakınının da acil yardıma ihtiyacı olabileceğini unutmamalı" diyen Vali Deniz, 112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarla meşgul edenlere Kabahatler Kanununun 4/A maddesine göre para cezası verildiğini hatırlatarak "Tekrarı halinde ise ceza ikiye katlanıyor. Ayrıca şikayet edilmeleri durumunda hapis cezası alanlar da bulunmakta" dedi.


112 Acil Çağrı Merkezine ulaşmak isteyen engelli vatandaşların kullanımı için akıllı telefonlarda kullanılabilecek 'Engelsiz112' adlı uygulamanın geliştirildiği ve bu sayede engelli vatandaşların yazılı, sözlü veya görüntülü bir şekilde acil yardım talep edebileceğinin bilgisinin de verildiği toplantı sonrası Vali Deniz, toplantının yapıldığı 112 Acil


Çağrı Merkezinde incelemelerde bulunarak personelle sohbet etti. - MANİSA

Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:51 Kaynak: İHA
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