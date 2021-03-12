Manisa'da 112'yi gereksiz yere meşgul edenlere ceza yağdı - Son Dakika

Manisa'da 112'yi gereksiz yere meşgul edenlere ceza yağdı

12.03.2021 14:37
Manisa'da 112'yi gereksiz yere meşgul edenlere ceza yağdı, System.String[]

Manisa'da 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere arayarak meşgul eden kişilere ceza yağdı.

Manisa'da 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere arayarak meşgul eden kişilere ceza yağdı. 2020 yılında Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul eden, asılsız ihbarda bulunan, küfür ve hakaret etmek suretiyle veya sürekli sessiz çağrılar ile suiistimal amaçlı yapılan aramalara ilişkin toplamda 57 kişiye 22 bin 388 TL idari para cezası uygulanırken sadece 2021 yılının mart ayında 18 kişiye 6 bin 948 TL idari para cezası uygulandı.

Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "112 Acil Çağrı Merkezimiz Emniyet, Jandarma, Sağlık, İtfaiye, AFAD ve Orman kurumları ile tüm acil durumlarda vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Her türlü acil durumun yanında, vefa destek talepleri, Covid-19 ve İSDEM şikayetleri içinde 7/24 vatandaşlarımız için çalışmaktadır. 112'yi tuşladığınız anda hem telefonda hem de olay yerine en kısa sürede ulaşan tüm personelimiz özverili bir şekilde sizlere yardımcı olmaktadır. 2020 yılı Mart ayında başlayan pandemi önlemleri nedeniyle oluşan kısıtlamalar sonucu ihtiyaçları kendisi veya yakını tarafından giderilemeyen vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla tüm ihtiyaçları giderilmektedir. Acil durum çağrıları, Vefa Destek talepleri, Covid-19 ve İSDEM ihbarları, bilgi amaçlı danışma telefonları ile oluşan ve devam eden çağrı yoğunluğuna rağmen verilen tüm hizmetler aksamadan devam etmektedir. Ancak gelen aramaların yüzde 57'sini asılsız ihbarlar ve gereksiz kullanımlar oluşturmaktadır. Gereksiz aramalarda acil ve gerçek çağrı olup olmadığı sorgulanırken geçen sürenin, acil vakaların müdahalesinin gecikmesine ve hayati sonuçlara neden olabileceği unutulmamalıdır." denildi.

"Gereksiz aramalarla meşgul etmeyin"

Yapılan açıklamada ayrıca gereksiz aramaların cezalandırıldığı hatırlatılarak şunlar ifade edildi: "Acil çağrı merkezine gelen aramanın yanlış kullanım olması halinde, çağrı karşılama personeli tarafından arayan kişi dikkat edilmesi hususunda bilgilendirilmektedir. Suiistimal amaçlı çağrılarda ise aynı numaradan bu tür aramaların devam ettirilmesi halinde idari para cezası uygulanacağı bilgisi verilmektedir. Gereksiz aramalarla ilgili olarak belirlenen numaralara ait adres ve kimlik bilgileri kısa sürede tespit edilerek ilgili kişi veya kişilere idari para cezası uygulanmaktadır. 5326 sayılı Kabahatler Kanununun Asılsız İhbar başlıklı 42/A maddesine göre 2020 yılında Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul eden, asılsız ihbarda bulunan, küfür ve hakaret etmek suretiyle veya sürekli sessiz çağrılar ile suiistimal amaçlı yapılan aramalara ilişkin toplamda 57 kişiye 22 bin 388 TL idari para cezası uygulanmıştır. 2021 yılı Mart ayında ise yine suiistimal amaçlı yapılan aramalar ile 112 Acil Çağrı Hattını gereksiz yere meşgul eden 18 kişiye 6 bin 948 TL idari para cezası uygulanmıştır. Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul eden GSM numaralarının sim kartı aktif olmasa dahi kullanan kişilerin iletişim, kimlik ve adres tespiti yapılmakta olup bu kişilere de idari para cezası uygulanmaktadır. 112 Acil Çağrı Hattına sadece kendimizin değil başkalarının da ihtiyacı olabileceğini ve bu ihtiyacın hayati önem taşıdığını bilerek dikkatli olunması gerektiğini hatırlatmaya yönelik tüm çalışmalar devam etmektedir. 112 Acil Çağrı Merkezine ne zaman ve nerede ihtiyaç duyacağımız belli olmaz ama her ihtiyaç duyduğumuzda 112 hep yanımızda olacaktır." - MANİSA

Manisa'da 112'yi gereksiz yere meşgul edenlere ceza yağdı
Manisa'da 112'yi gereksiz yere meşgul edenlere ceza yağdı

Türk Lirası, Para Cezası, Manisa, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da 112'yi gereksiz yere meşgul edenlere ceza yağdı - Son Dakika


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