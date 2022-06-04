Manisa'da 12 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da 12 kaçak göçmen yakalandı

04.06.2022 02:49
Manisa'da 12 kaçak göçmen yakalandı

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, aralarında çocukların da bulunduğu 12 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, aralarında çocukların da bulunduğu 12 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Saruhanlı İlçesi Dilek Mahallesi'nde ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, devriye sırasında yaptığı kontrollerde kimliği olmayan Afganistan uyruklu göçmenlerden şüphelendi. Çoğunluğu çocuk olan 12 göçmenin yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldiğini tespit eden jandarma, kaçak göçmeleri yakaladı. Jandarma M.K.(25), S.W.(22), H.A.(22), E.A.(19), O.O.(18), M.R.A.(17), A.G.(15), B.H.(14), E.S.(14), M.M.(14), M.S.(12) ve N.A.(12) hakkında Manisa İl Göç İdaresine teslim edilmek üzere tutanak tuttu. Kaçak göçmenler, hakkındaki işlemler tamamlanana kadar Saruhanlı Kaymakamlığınca ilçedeki imam hatip yurduna yerleştirildi.


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Kaynak: DHA

Afganistan, Saruhanlı, Jandarma, Manisa, Güncel, Son Dakika

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