Saruhanlı İlçesi Dilek Mahallesi'nde ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, devriye sırasında yaptığı kontrollerde kimliği olmayan Afganistan uyruklu göçmenlerden şüphelendi. Çoğunluğu çocuk olan 12 göçmenin yasa dışı yollarla Türkiye 'ye geldiğini tespit eden jandarma, kaçak göçmeleri yakaladı. Jandarma M.K.(25), S.W.(22), H.A.(22), E.A.(19), O.O.(18), M.R.A.(17), A.G.(15), B.H.(14), E.S.(14), M.M.(14), M.S.(12) ve N.A.(12) hakkında Manisa İl Göç İdaresine teslim edilmek üzere tutanak tuttu. Kaçak göçmenler, hakkındaki işlemler tamamlanana kadar Saruhanlı Kaymakamlığınca ilçedeki imam hatip yurduna yerleştirildi.

Kaynak: DHA

Afganistan, Saruhanlı, Jandarma, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da 12 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.