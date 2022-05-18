Manisa'da 12 milyon makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Manisa'da 12 milyon makaron ele geçirildi

18.05.2022 12:18
Manisa'da 12 milyon makaron ele geçirildi

Manisa'da bir tırda, 12 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Manisa'da bir tırda, 12 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, Manisa'ya başka illerde bandrolsüz makaron getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takibe alınan ve Turgutlu ilçesindeki polis uygulama noktasında durdurulan tırda, koliler içinde 12 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü Y.C, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Şüpheli, ifadesinde, dorsede ele geçirilen makarondan haberinin olmadığını, kendisine pet bardak ve tabak taşıdığı yönünde bilgi verildiğini öne sürdü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manisa'da 12 milyon makaron ele geçirildi - Son Dakika


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