Manisa'da 12 yaşındaki çocuğun kullandığı motosikletin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.
Karaağaçlı Mahallesi yolunda seyir halinde bulunan A.N. (54) yönetimindeki plakasız motosiklet, 12 yaşındaki A.S.Ç'nin kullandığı plakasız motosiklete arkadan çarptı.
Kazada yaralanan sürücüler ile A.N'nin kullandığı motosikletteki F.N. (17), ambulanslarla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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