Manisa'da 120 litre sahte içki ele geçirildi
1 saat önce
Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin 3 ikamete düzenlediği eş zamanlı operasyonda 120 litre sahte içki ele geçirildi.
Manisa Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:21 Kaynak: İHA
'nın Salihli
ilçesinde jandarma ekiplerinin 3 ikamete düzenlediği eş zamanlı operasyonda 120 litre sahte içki ele geçirildi.
Salihli İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Kabazlı ve Bağcılar
Mahallesi'nde 3 evde sahte içki üretimi yapıldığını öğrendi. Salihli Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve istihbarat timi ekipleri B.K. (51), M.C. (59) ve O.U.'nun (49) yaşadığı evlere ve depolarına eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 100 litre rakı, 20 litre viski ile rakı yapımında kullanılan damıtma sistemi ele geçirildi.
Operasyonda ele geçirilen kaçak içki ve malzemelere el konulurken, şüphelilerin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - MANİSA
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