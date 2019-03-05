Manisa'da 13 Yaşındaki Çocuğun Ablasını Vurduğu İddiası

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 13 yaşındaki çocuğun, babasının ruhsatsız tabancasıyla ablasını yaraladığı iddia edildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 13 yaşındaki çocuğun, babasının ruhsatsız tabancasıyla ablasını yaraladığı iddia edildi.



İddiaya göre, Merkezefendi Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki H.F.K, evlerinde babasının ruhsatsız silahının yerini değiştirmek istediği sırada tabancanın ateş alması sonucu 15 yaşındaki ablası F.K'yi boynundan vurdu.



Silah sesinin duyulması üzerine çocuklarının yanına koşan baba Erkan K. (43) ve anne Sultan K. (40) F.K'nin vurulduğunu gördü.



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Öte yandan baba Erkan K. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alındı.

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