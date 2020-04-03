Manisa'da 14 günlük ev karantinasına uymayanlara ceza - Son Dakika

Manisa'ya il dışından gelen vatandaşlar için uygulanan 14 günlük karantina süresine uymayarak evlerinden ayrılan 8 kişiye emniyet birimleri cezai işlem uyguladı.



İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar ile il dışından Manisa'ya gelen vatandaşlar için 14 günlük ev karantinası uygulanıyor. İl dışından gelen vatandaşlara şehir girişlerinde kolluk kuvvetleri tarafından 14 günlük ev karantinasına ilişkin tebligatlar yapılıyor. Tebligat yapılan vatandaşların bilgileri ilgili birimlere gönderilerek 14 gün süresince evden ayrılıp ayrılmadıkları denetleniyor. Yapılan tebligata rağmen 14 günlük ev karantina uygulamasına uymayarak dışarıya çıkan 8 kişiye emniyet birimleri tarafından kişi başı 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.



Vali Ahmet Deniz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İl dışından ilimize gelen herkesin 14 günlük ev karantinasına uyması gerekiyor. Kolluk kuvvetlerimiz bu konudaki denetimlerini yerine getirerek tebligata uymayanlara cezai işlem uyguluyor. Bu konuda kesinlikle taviz verilmeyecek. 14 günlük karantina uygulamasına uymayacak vatandaşlarımız lütfen Manisa'ya gelmesin" dedi. - MANİSA