Manisa'da 143 dönüm arazi üzerinde tıbbi ve aromatik bitki yetiştirilecek - Son Dakika
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Manisa'da 143 dönüm arazi üzerinde tıbbi ve aromatik bitki yetiştirilecek

22.06.2022 15:51

Manisa'da 143 dönüm arazi üzerinde tıbbi ve aromatik bitki yetiştirilecek 'Kulavanta' projesi Kula turizminin yeni yüzü olacak Birbirinden değerli tarihi noktalarıyla turizmin gözbebeği olan Manisa'nın Kula ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün...

Manisa'da 143 dönüm arazi üzerinde tıbbi ve aromatik bitki yetiştirilecek

'Kulavanta' projesi Kula turizminin yeni yüzü olacak

MANİSA - Birbirinden değerli tarihi noktalarıyla turizmin gözbebeği olan Manisa'nın Kula ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün işbirliğinde yürütülen 'Kulavanta' isimli lavanta bahçesinin tanıtımı yapıldı. Kula turizminin yeni gözdesi olmaya aday 60 dönümlük lavanta bahçesinin yanı sıra, altın otu ekilen arazi turizm için hizmete açıldı. Ayrıca toplam 143 dönüm arazi üzerinde tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştirilecek.

Türkiye'nin ilk ve tek Jeoparkı, tarihi konakları, leblebisi, ev ekmeği ve birçok yapısıyla turizmin gözbebeği haline gelen Manisa'nın Kula ilçesinde, Ziraat Odası Başkanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün işbirliğinde yürütülen 'Kulavanta' projesinin turizme kazandırılması için harekete geçildi. 2020 yılından bu yana her iki kurumun da yoğun çaba sarf ettiği çalışmalar sonuç vermeye başladı. İlçede fotoğrafçılık, çiçekçilik ve rehber hizmeti veren esnaf ve vatandaşlara yönelik tanıtım toplantısı düzenleyen Kula Ziraat Odası Başkanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, lavanta bahçesinin kurulumundan bu yana gerçekleştirilen çalışmaları anlatmanın yanı sıra, uzun dönemde yapılacak çalışmalarla ilgili de bilgiler verdi. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün "Atıl Arazilerin Tarıma Kazandırılarak Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yapılması" projesinde yürütülen bu proje, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından da finanse ediliyor.

Toplam 143 dönüm arazi üzerinde çalışma yapıldığını dile getiren Kula Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal, ilk etapta 60 dönüm lavanta ile 10 dönüm altın otu denemesi yaptıkları ve başarıya ulaştıklarını kaydetti. Yapılması planlanan çalışmalarla ilçenin turizm hareketliliğine değer katacak olan bu projenin geliştirilmesi halinde dinlenme, konaklama ve ihtiyaçları karşılayabilecek satış stantlarının da bu alan içerisine kurulmasının planlandığını dile getiren Başkan Topal, bu süreçte destek olan Kula Kaymakamı Kemal Duru'ya, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk'e, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık'a, MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok'a, Kula İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilgin Sarısu'ya, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü mühendis ve personelleri ile Ziraat Odası personellerine teşekkür etti.

Ziraat Odası Başkanlığı'nda yapılan tanıtım toplantısının ardından toplantıya katılan esnaf ve vatandaşlar, Başkan Nuri Topal ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilgin Sarısu önderliğinde lavanta bahçesine giderek yerinde inceleme yaptı.

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da 143 dönüm arazi üzerinde tıbbi ve aromatik bitki yetiştirilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da 143 dönüm arazi üzerinde tıbbi ve aromatik bitki yetiştirilecek - Son Dakika
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