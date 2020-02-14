Manisa'da 1453 çeşit üzüm - Son Dakika
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Manisa'da 1453 çeşit üzüm

6 saat önce

Dünyanın en kaliteli ve verimli üzümün yetiştiği Manisa'da bulunan Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, en iyi ve yeni cins üzümleri elde etmek için çalışmalarını sürdürürken Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, müdürlük olarak 800 dönümlük bir arazi üzerinde çalıştıkların...

Manisa'da 1453 çeşit üzüm, System.String[]

Dünyanın en kaliteli ve verimli üzümün yetiştiği Manisa'da bulunan Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, en iyi ve yeni cins üzümleri elde etmek için çalışmalarını sürdürürken Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, müdürlük olarak 800 dönümlük bir arazi üzerinde çalıştıkların ve milli koleksiyon parselinde 1453 çeşit üzüm bulunduğunu açıkladı.


Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü üzüm üzerine yaptığı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 1453 çeşit üzümün bulunduğu enstitüde bugüne kadar yapılan çalışmalarla 'Altın Sultani', 'Saruhanbey', 'Sultan 7', 'Manisa Sultanı', 'Sultan 1' üzüm çeşitleri tescillenirken, erkenci sofralık olarak 'Mesir', 'Manisa Pembesi', 'Spil Karası', 'Lidya' ve 'Ece' üzümleri, sofralık olarak ise 'Beyra' ve 'Efem' üzümleri olmak üzere toplam 12 üzüm çeşidi tescillendi.


Piyasada genelde üzüm çeşitlerinin beyaz, siyah, çekirdekli, çekirdeksiz üzüm gibi sınırlı ifadelerle anlatıldığını ifade eden Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, "Milli koleksiyon parselimizde yani ülkemizin her tarafında üretilen üzüm çeşidimiz 1453 tanedir. Aynı zamanda yeni çeşit üzümler için de çalışıyoruz. Bu kapsamda 13 bin adet melez fert sayımız var. Yani mevcutlardan daha iyi, daha kaliteli neler yapabiliriz onun için çalışıyoruz. Müdürlük olarak Manisa'da bugüne kadar 12 adet üzüm çeşidini tescillendirdik. Enstitü olduğumuz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.


Manisa ve Türkiye için çekirdeksiz üzümün çok önemli olduğunu vurgulayan Ünal, "Bizim daha önce tescil ettiğimiz Sultani üzüm çeşidi şuan üreticilerimiz ve piyasada çok iyi rağbet görmüş durumda. Son 3-5 yılda üretilen her yeni fidan Sultani üzüm çeşidinden üretiliyor. Bunun özelliği nedir dersek normal standart çekirdeksize göre yüzde 30-35 verim artışı sağlıyor. Kısmen daha dayanıklı diyebiliriz" diye konuştu.


Çekirdeksiz üzümden sonra kurum olarak erkenci sofralık üzüm çeşitlerine yöneldiklerini belirten Ünal, "Bütün ürünlerde olduğu gibi üzümde de hasat dönemini farklı alanlara kaydedersiniz daha fazla gelir elde edersiniz. Bu anlamda isimlerini anket yoluyla Manisalılara sorduğumuz 5 yeni üzüm çeşidi tescilledik. Bunlardan Spil Karası en öne çıkan çeşidimiz oldu. Ticari olarak yetiştirilen üzüm çeşitlerden daha erkenci ve kalite olarak da daha fazla kalite sunan bir çeşidimiz. Güneyde Mersin ve Adana bölgesinden özellikle olumlu sonuçlar alıyoruz. Ortada Nevşehir, kuzeyde Tokat'ta olumlu sonuçlar alıyoruz. Önümüzdeki yıllarda ismini daha fazla duyacağız" şeklinde konuştu.


Erkenci çeşitlerden sonra orta mevsim ürünü olan ve uluslararası piyasaların istediği kalitede üzüm çeşitleri üzerinde yoğunlaştıklarını aktaran Ünal, "Tüketici bizden her zaman daha iyisini istiyor. Beyra ve Efem üzüm çeşitlerimizin özelliği ise hepimizin bildiği sultani çekirdeksiz tane iriliği 2-3 gram civarındadır. Beyra üzüm çeşidimizin tane iriliği ise 12-14 gram büyüklüğüne yani ceviz büyüklüğünde taneye sahiptir. Uluslararası piyasalarda bu tür üzüm çeşitlerine kaymakta" dedi. - MANİSA

Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:11 Kaynak: İHA
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