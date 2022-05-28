15 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

15 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

28.05.2022 23:29

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 15 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 15 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

İbrahim Çelebi Mahallesi 3205 Sokak'taki apartmanın 4. katında yalnız yaşayan Tayfun Ardilli'den (72) haber alamayan bina sakinleri durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın merdiveni ile balkondan eve giren itfaiye ekipleri, Ardilli'nin cansız bedenini buldu.

Ardilli'nin cesedi, emniyet ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

15 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
15 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
15 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
15 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
15 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
15 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
15 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
15 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

YORUMLAR
500
Kendisinden haber alınamayan kadın evde baygın bulundu Kendisinden haber alınamayan kadın evde baygın bulundu 3 gündür haber alınamayan genç kızdan sevindirici haber geldi 3 gündür haber alınamayan genç kızdan sevindirici haber geldi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika
21:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı
20:33 Vaka sayıları 2 gündür binin altında seyrediyor! Yarın da benzer bir tablo oluşursa toplu taşımada maske zorunluğu kalkacak
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
19:57 Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 23:55:56. #1.13#
SON DAKİKA: 15 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement