Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi yürüyüşü - Son Dakika
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Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi yürüyüşü

16.07.2022 01:23
Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi yürüyüşü

MANİSA'da, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla gerçekleşen 'Demokrasi Yürüyüşü'ne binlerce kişi katıldı.

MANİSA'da, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla gerçekleşen 'Demokrasi Yürüyüşü'ne binlerce kişi katıldı.

Manisa'da sabah saatlerinden itibaren başlayan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri akşam saatlerince gerçekleşen 'Demokrasi Yürüyüşü' ile son buldu. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda başlayan yürüyüşe Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur ve Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, kamu ve kurum müdürleri ve yüzlerce vatandaş katıldı. Yürüyüş, Manisa Valilik önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Etkinlik kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından '15 Temmuz Sancak Koşusu' düzenlendi. 25 milli sporcu, 2 bin 500 metrelik mesafeyi, 'Demokrasi Bilinci, Elden Ele Taşınan Bir Bayrak Yarışıdır' sloganıyla gerçekleştirdi. Koşuda sporcular, her 100 metrede sancağı teslim aldı. Koşunun sonunda özel sporculardan Muhammet Keskin, tekerlekli sandalyesiyle taşıdığı sancağı Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'e teslim etti. Gün boyu süren etkinlik, gece geç saatlerde okunan selaların ardından sona erdi.


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Kaynak: DHA

Demokrasi, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi yürüyüşü - Son Dakika

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