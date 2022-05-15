Manisa'da 15 Temmuz şehidi Fatih Kalu anısına matematik yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Manisa'da 15 Temmuz şehidi Fatih Kalu anısına matematik yarışması düzenlendi

15.05.2022 15:25
Manisa'da 15 Temmuz şehidi Fatih Kalu anısına matematik yarışması düzenlendi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan Fatih Kalu'nun anısına, adının yaşatıldığı Manisa'daki lisede matematik yarışması yapıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan Fatih Kalu'nun anısına, adının yaşatıldığı Manisa'daki lisede matematik yarışması yapıldı.

Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen ve il genelinde 136 ortaokul öğrencisinin katıldığı yarışmada öğrenciler, soruları cevapladı.

Yarışmada Büşra Neva Çakal birinci, Elifsu Aydınsoy ikinci, Ecrin Yılmaz ise üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere yarım, çeyrek ve gram altın, danışman öğretmenlerine ise 300 lira teşvik ödülü verildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da 15 Temmuz şehidi Fatih Kalu anısına matematik yarışması düzenlendi - Son Dakika


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