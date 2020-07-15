Manisa'da 15 Temmuz şehitleri anısına 251 okula fidan dikildi - Son Dakika

Manisa'da 15 Temmuz şehitleri anısına 251 okula fidan dikildi

Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşenlerin anısına 251 okula fidan dikildi.

Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşenlerin anısına 251 okula fidan dikildi.

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Valilik tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, darbe girişiminde şehit olan 251 kişi için fidanlar toprakla buluşturuldu.

Vali Yaşar Karadeniz, Şehitler Ortaokulu bahçesine, şehit Erol Olçok'un isminin verildiği fidanı dikti.


Karadeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un, FETÖ'nün hain planlarının kursaklarında kaldığı gün olduğunu belirtti.

FETÖ'nün darbe teşebbüsüne karşı sivil, asker, polis hep birlikte millet olarak el ele verip cumhuriyet ve demokrasiye sahip çıkıldığını dile getiren Karadeniz, "Bugün demokrasi zaferimizin 4. yıl dönümüdür." ifadesini kullandı.

Demirci ve Soma'da fotoğraf sergisi

Demirci ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri ve muhabirlerinin FETÖ'nün darbe girişimi sırasında ve sonrasında çektiği karelerden oluşan "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anma Milli Birlik Günü Resim Sergisi" açıldı.

Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk ve beraberindekiler, sergiyi gezdi.

Soma Kaymakamlığı da etkinlikler kapsamında Atatürk Caddesi'nde fotoğraf sergisi açtı.

Manisa, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 13:19 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Manisa'da 15 Temmuz şehitleri anısına 251 okula fidan dikildi - Son Dakika
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