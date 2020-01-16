Manisa'da 156 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Manisa'da 156 şişe kaçak içki ele geçirildi
6 saat önce
Manisa'da bir otomobilde 156 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 07:54 Kaynak: AA
Manisa'da bir otomobilde 156 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, istihbari çalışmada ilçeye kaçak içki getirileceği bilgisine ulaştı.
Ekipler, takibe aldıkları 3 otomobili Salihli girişinde durdurdu. Otomobillerde yapılan aramada 156 şişe gümrük kaçağı içki ile 20 litre kaçak içki ele geçirildi.
Otomobillerdeki 4 şüpheli gözaltına alındı.
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