Manisa'da 156 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Ekipler, takibe aldıkları 3 otomobili Salihli girişinde durdurdu. Otomobillerde yapılan aramada 156 şişe gümrük kaçağı içki ile 20 litre kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, istihbari çalışmada ilçeye kaçak içki getirileceği bilgisine ulaştı.

Manisa 'da bir otomobilde 156 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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