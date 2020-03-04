Manisa'da 16 bin 932 yapı sahibi imar barışı için başvurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da 16 bin 932 yapı sahibi imar barışı için başvurdu - Son Dakika

Manisa'da 16 bin 932 yapı sahibi imar barışı için başvurdu

6 saat önce

31 Aralık 2017'den önce yapılmış olan yapıların imar ve iskan sorununun çözülmesi amacıyla hayata geçirilen imar barışından faydalanmak için 16 bin 932 yapı sahibinin Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulunduğu açıklandı.

Manisa'da 16 bin 932 yapı sahibi imar barışı için başvurdu, System.String[]

31 Aralık 2017'den önce yapılmış olan yapıların imar ve iskan sorununun çözülmesi amacıyla hayata geçirilen imar barışından faydalanmak için 16 bin 932 yapı sahibinin Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulunduğu açıklandı.


Kamuoyunda imar barışı olarak adlandırılan 7143 sayılı vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanunun 18.05.2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Manisa'da yaklaşık 17 bin kişinin başvuruda bulunduğu bildirildi. 31 Aralık 2017'den önce yapılmış olan yapıların imar ve iskan sorununun çözülmesi amacıyla hayata geçirilen imar barışından faydalanmak için, Alaşehir'de 1651, Akhisar'da 1518, Köprübaşı'nda 85, Kula'da 493, Salihli'de 1610, Sarıgöl'de 754, Saruhanlı'da 732, Selendi'de 246, Soma'da 1131, Turgutlu'da 843, Yunusemre ve Şehzadeler 6 bin 500 olmak üzere toplamda 16 bin 932 yapı sahibi Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulundu. İmar barışı şartlarını sağlayan bu yapılar için gerekli işlemler Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Söz konusu yapılar Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü'nün Adres Kayıt Sistemine işlenirken, levhalama çalışmalarında da sona gelindi. - MANİSA

Aralık, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:06 Kaynak: İHA
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