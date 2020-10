Manisa'da 1658 yıllık zeytin ağacı meyve verdi - Son Dakika

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde koruma altında bulunan, yapılan incelemede 1658 yaşında olduğu belirlenen Türkiye'nin en yaşlı, dünyanın ise meyve veren en yaşlı anıt zeytin ağacı, bu yıl da meyve verdi. Ağaçta olgunlaşmaya başlayan zeytinler toplanmaya başlanırken, zeytinlerden çıkarılacak yağ, sembolik bir fiyat karşılığında satılarak geliri, ağacın bakımında kullanılacak.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Bakır Mahallesi Emirahmet mevkisindeki, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 2013 yılında tescillenerek, koruma altına alınan, 1658 yaşındaki dünyanın en yaşlı anıt zeytin ağacı hasada hazırlanıyor. Roma döneminde dikilen ve Roma'dan Bizans'a, ardından Osmanlı İmparatorluğu'na ve son olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar tarihteki en önemli medeniyetleri besleyen zeytin ağacı, adeta tarihe tanıklık ediyor. Gövde çapı 10,6 metre, tepe çapı 13 metre, boyu ise 6,84 metre olarak tescil edilen dünyanın en yaşlı ürün veren ağacı olma özelliğine sahip zeytin ağacı, üzerinde Edremit, uslu, domat ve Gemlik tipi olmak üzere 4 farklı zeytin türü barındırıyor. Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı tarafından 2020 yılının ilk ürünleri toplanırken, ekim ayının ortalarına kadar ağaçtaki tüm ürünlerin tamamen hasat edilmesi bekleniyor. Ağaçtan toplanacak zeytinlerden çıkarılacak yağ, sembolik bir fiyat karşılığında satılarak, geliri ağacın bakımında kullanılacak.

'DÜNYANIN MEYVE VEREN EN YAŞLI ZEYTİN AĞACI'Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, zeytin ağacını gelecek nesillere bırakmak için en iyi şekilde koruduklarını ve bakımını yaptıklarını söyledi. Zeytin ağacının, yaşının yanı sıra, üzerinde 4 farklı zeytin türü barındırarak, farklı bir öneme sahip olduğunu dile getiren Özarı, "Biliyorsunuz anıt ağacımızı yıllar önce literatüre aldık. Tabiat Varlıklarını Koruma Vakfı tarafından artık ağacımız tescillendi. Şu an ağacımız 1658 yaşında ve bu özelliği ile dünyanın meyve veren en yaşlı zeytin ağacı. Meyve vermeyen ağaçlar içinde ise dünyanın en yaşlı üçüncü ağacı. O yüzden ağacımız çok değerli. Özellikle Kırkağaç, zeytinciliğimiz, hatta ve hatta bölgemiz için de çok değerli bir ağaç. 1658 yıldan beri atalarımız bu ağacı koruyup, bakımını yapıp, bizlere ulaştırmış, biz de bizden sonraki gelecek nesillere bu ağacımızı aynı titizlikle bakımını yaparak, aktarmak zorundayız. Şu an çocuklarımızın bizden beklediği miras olarak elimizde duruyor. Elimizden geldiğince iyi şekilde bakıp, bunları gelecek nesillere devretmemiz lazım. Bu ağacımızın özelliklerini sayacak olursak yaşı tabi ki en önemli özelliği. Bu ağacımızda uslu, Edremit, Gemlik ve turşuluk dediğimiz yeşil zeytin olarak değerlendirilen domat zeytinimiz var. Dört çeşit meyve veriyor" diye konuştu.'200 KİLOGRAM REKOLTE VE 50 KİLOGRAM YAĞ BEKLİYORUZ'Zeytin ağacını turizme kazandırma adına çeşitli çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Özarı, "Geçen yıl elde ettiğimiz hasattan zeytinlerimizi yağ olarak çıkarttık. Bu zeytinyağlarını Manisa Tarım Fuarı'nın açılışında sembolik bir bedelle bir iş adamına sattık. Bu yıl yine aynı şekilde yapmayı düşünüyoruz. Buradan elde ettiğimiz gelirle ağacımızın ve çevresinin bakımını ve korumasını yapmayı düşünüyoruz. İlçemizde, yaklaşık 100 bin dekar alanda kayıtlı zeytin alanımız var. Ağaç başına 600 kilogram verim elde ettiğimizi düşünürsek her yıl ortalama 150 bin ton zeytin ilçemizden çıkıyor. Bunun bir kısmı sofralık, bir kısmı yağlık olarak çıkıyor. Zeytincilikte ileri bir durumdayız, bunu daha da geliştirebiliriz. Bu ağacımıza gelecek olursak, geçen yıl 200 kilogram zeytin çıktı. Bu 200 kilogramlık zeytinden de biz yaklaşık 50 kilogram zeytin yağı elde ettik. Bu sene de aynı zeytinyağı rekoltesini hedefliyoruz. Ağacımızın verimi güzel. Ağacı turizme kazandırmak adına çeşitli kurumlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ağacımızı bu haliyle yılda ortalama 800 kişi ziyaret ediyor" diye konuştu.

Ağacı ziyaret eden Kırkağaç ilçesi Kadriye Mahalle Muhtarı Mustafa Külahtaş, "Bu anıt ağacın daha iyi korunması için elimizden geldiği kadar ziyaretçi getirerek, ağacı göstermek adına emek sarf ediyoruz. Ağacın en iyi şekilde korunmasını istiyoruz diye konuştu.