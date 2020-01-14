Manisa'da 18 yaşından küçüklere "kepçe kulak" düzeltmesi ücretsiz - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Manisa'da 18 yaşından küçüklere 'kepçe kulak' düzeltmesi ücretsiz - Son Dakika

Manisa'da 18 yaşından küçüklere "kepçe kulak" düzeltmesi ücretsiz

6 saat önce

Manisa Şehir Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniğinde "kepçe kulak" (otoplasti) ameliyatları, 18 yaşından küçüklere ücretsiz yapılıyor.

Manisa'da 18 yaşından küçüklere

Manisa Şehir Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniğinde "kepçe kulak" (otoplasti) ameliyatları, 18 yaşından küçüklere ücretsiz yapılıyor.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Opr. Dr. Hüray Karaca Çökmüş, baş boyun bölgesinde görülebilecek anomalilerden en dikkat çekici olanlardan birisinin kepçe kulak deformitesi olduğunu belirtti.

Kepçe kulağın, kulak kepçesinin normal anatomik yerleşiminden daha önde olması ve kıkırdak kıvrımlarının tam oluşamamasıyla görülen doğumsal bir şekil bozukluğu olduğunu dile getiren Çökmüş, durumun aslında bir sağlık sorunu olmadığını ancak bu durumun çocukluk çağında olumsuz psikolojik etkileri görülebildiğini aktardı.

Çökmüş, kepçe kulak şekil bozukluğunun 4-6 yaş aralığında kulak gelişimini tamamladıktan sonra okul çağı öncesi giderilmesini önerdiklerine dikkati çekerek, "Böylece özgüven eksikliği, kulakları saklamaya çalışma gibi olumsuz etkilerden oluşmadan kaçınılmış olur. Bununla birlikte kepçe kulak ameliyatı her yaşta yaptırılabilir." ifadelerini kullandı.

Ameliyatları 45 ila 90 dakika arasında sürdüğüne işaret eden Çökmüş, hastanın aynı gün taburcu edildiğini, ameliyatı takip eden 3 aylık süreçte tedavinin tamamlandığını kaydetti.

Çökmüş, Manisa Şehir Hastanesi'nde 18 yaşından küçük hastalara kepçe kulak düzeltilmesi ameliyatı ücretsiz yapıldığını sözlerine ekledi.

Şehir Hastanesi, Plastik, Manisa, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:02 Kaynak: AA
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