Manisa'da 185 çocuk için toplu sünnet töreni yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da 185 çocuk için toplu sünnet töreni yapıldı

11.06.2022 11:42
Manisa'da 185 çocuk için toplu sünnet töreni yapıldı

Türk Kızılay Manisa Şubesi öncülüğünde 185 çocuk için sünnet töreni düzenlendi.

Türk Kızılay Manisa Şubesi öncülüğünde 185 çocuk için sünnet töreni düzenlendi.

Tarihi Kurşunlu Han'da hayırseverlerin bağışıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, sünnet duası yapıldı.

Sünnet olan çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Davetlilere pilav, saray lokması, patlamış mısır, limonata ve pamuk şeker ikram edildi.

Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Atilla Efendioğlu, törendeki konuşmasında, yardımlaşmanın en güzel örneğini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Törene, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Murat Baybatur, Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, hayırseverler ile çocuklar ve aileleri katıldı.

YORUMLAR
500
Türk Kızılayının 154. kuruluş yıl dönümü Türk Kızılayının 154. kuruluş yıl dönümü Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Kaynak: AA

Kızılay, Manisa, Saray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da 185 çocuk için toplu sünnet töreni yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:08 Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
01:05 Türk asıllı gencin Fransız polisi tarafından öldürüldüğü anlar kamerada
00:41 Akaryakıta bir zam daha! Benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı
00:20 ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesini gördü, Biden, bunun nedenini Rusya-Ukrayna savaşına bağladı
00:01 Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Türkiye'nin yeni bir askeri harekat düzenlemesi halinde buna karşılık vereceğiz
23:27 Zeydan Karalar vatandaşla gergin anlar yaşadı! Görüntüleri çeken gazeteci baba oğula bazı partililer saldırdı
22:59 Davudoğlu'nun Malatya ziyaretindeki "Çakal" gerginliği iddiasına videolu yanıt geldi
22:26 Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın uçak seyahatindeki zor anları: Mahvolduk, yarım saattir
22:22 Sağlık Bakanı Koca: sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan skandal hamleyi ilk kez paylaştı: Yunanistan Efes-2022 tatbikatındaki ülkelere 'Katılmayın' diye de haber göndermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 11:48:26. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da 185 çocuk için toplu sünnet töreni yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement