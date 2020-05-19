Manisa'da 19 Mayıs anısına 19 bin bayrak ve 'Nutuk' - Son Dakika

Manisa'da 19 Mayıs anısına 19 bin bayrak ve 'Nutuk'

Milli mücadelenin ilk adımının atıldığı 19 Mayıs'ın 101. yılında Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalılara çok anlamlı bir hediye verdi.

Manisa'da 19 Mayıs anısına 19 bin bayrak ve 'Nutuk', System.String[]

Milli mücadelenin ilk adımının atıldığı 19 Mayıs'ın 101. yılında Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalılara çok anlamlı bir hediye verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, Manisa'nın 17 ilçesinde vatandaşların evlerine giderek 19 bin adet Türk bayrağı ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümsüz eseri 'Nutuk' kitabını armağan etti.


Korona virüs salgınına karşı tedbir amaçlı tüm yurtta olduğu gibi Manisalılar da, bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı evlerinde kutluyor. Milli mücadelenin ilk adımlarının atıldığı, bu özel günün yıl dönümünde, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisalılara çok anlamlı bir hediye verdi. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, il genelinde Manisalı vatandaşların evlerine giderek 19 bin adet Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümsüz eseri 'Nutuk' kitabını armağan etti. Ekiplere, Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan da eşlik etti. Duman ve Özcan, salgın nedeniyle zor günler geçirilen bu süreçte zorunlu olmadıkça evde kalmayı ve zamanı verimli geçirmek amacıyla 'Nutuk' kitabını okumayı tavsiye etti.


Manisa Büyükşehir Belediyesinin güzel jesti nedeniyle memnuniyetini ifade eden vatandaşlar ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. - MANİSA

19 Mayıs, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 03:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisa'da 19 Mayıs anısına 19 bin bayrak ve 'Nutuk' - Son Dakika

Son Dakika

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