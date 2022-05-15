MANİSA'DA 19 MAYIS KUTLAMALARI BAŞLADI - Son Dakika
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MANİSA'DA 19 MAYIS KUTLAMALARI BAŞLADI

15.05.2022 22:23

MANİSA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü ile Gençlik Haftası kutlamaları, Gençlik Yürüyüşü ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.

MANİSA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü ile Gençlik Haftası kutlamaları, Gençlik Yürüyüşü ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden Cumhuriyet Meydanı'na yapılan gençlik yürüyüşüne Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, şube müdürleri, sporcular, gönüllü gençler, kurum personeli ve vatandaşlar katıldı. Bando ve mehter takımı eşliğinde gerçekleşen yürüyüşün ardından Manisa Gençlik ve Spor il Müdürü Yunus Öztürk tarafından Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda, 'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana' projesiyle sosyal medya ve teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek, gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımını sağlayarak hayatın içinde aktif bir şekilde yer almalarını sağlamak amacıyla aktiviteler düzenlendi. Kutlamalarda, yüz boyama, halk oyunları, geleneksel okçuluk, ebru sanatı, akıl zeka oyunları, satranç, sokak oyunları, halat çekme, mangala, resim sergisi ve deneyap atölyesi gibi çocuk ve gençlere yönelik çeşitli aktiviteler yapıldı.

MANİSA'DA 19 MAYIS KUTLAMALARI BAŞLADI
MANİSA'DA 19 MAYIS KUTLAMALARI BAŞLADI
MANİSA'DA 19 MAYIS KUTLAMALARI BAŞLADI
MANİSA'DA 19 MAYIS KUTLAMALARI BAŞLADI
MANİSA'DA 19 MAYIS KUTLAMALARI BAŞLADI
MANİSA'DA 19 MAYIS KUTLAMALARI BAŞLADI
MANİSA'DA 19 MAYIS KUTLAMALARI BAŞLADI
MANİSA'DA 19 MAYIS KUTLAMALARI BAŞLADI
MANİSA'DA 19 MAYIS KUTLAMALARI BAŞLADI
MANİSA'DA 19 MAYIS KUTLAMALARI BAŞLADI
MANİSA'DA 19 MAYIS KUTLAMALARI BAŞLADI
MANİSA'DA 19 MAYIS KUTLAMALARI BAŞLADI
MANİSA'DA 19 MAYIS KUTLAMALARI BAŞLADI
MANİSA'DA 19 MAYIS KUTLAMALARI BAŞLADI
MANİSA'DA 19 MAYIS KUTLAMALARI BAŞLADI

YORUMLAR
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Kula'da 19 Mayıs kutlamaları çelenk sunumu ile başladı Kula'da 19 Mayıs kutlamaları çelenk sunumu ile başladı 19 Mayıs kutlamalarında 'TEKNOFEST' havası 19 Mayıs kutlamalarında 'TEKNOFEST' havası

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MANİSA'DA 19 MAYIS KUTLAMALARI BAŞLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: MANİSA'DA 19 MAYIS KUTLAMALARI BAŞLADI - Son Dakika
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