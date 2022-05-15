MANİSA'DA 19 MAYIS KUTLAMALARI BAŞLADI - Son Dakika

MANİSA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü ile Gençlik Haftası kutlamaları, Gençlik Yürüyüşü ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden Cumhuriyet Meydanı'na yapılan gençlik yürüyüşüne Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, şube müdürleri, sporcular, gönüllü gençler, kurum personeli ve vatandaşlar katıldı. Bando ve mehter takımı eşliğinde gerçekleşen yürüyüşün ardından Manisa Gençlik ve Spor il Müdürü Yunus Öztürk tarafından Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda, 'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana' projesiyle sosyal medya ve teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek, gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımını sağlayarak hayatın içinde aktif bir şekilde yer almalarını sağlamak amacıyla aktiviteler düzenlendi. Kutlamalarda, yüz boyama, halk oyunları, geleneksel okçuluk, ebru sanatı, akıl zeka oyunları, satranç, sokak oyunları, halat çekme, mangala, resim sergisi ve deneyap atölyesi gibi çocuk ve gençlere yönelik çeşitli aktiviteler yapıldı.