Manisa'da 2 aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Mahallede geniş güvenlik önlemi alan jandarma, mahalleye giriş ve çıkışları kontrol ediyor.

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, zanlı İzzet P. ile kavgaya karıştığı belirlenen 2 akrabası Osman P. ve Hüdayi P'yi de gözaltına aldı.

Diğer yaralıların tedavisi ise Soma Devlet Hastanesinde sürüyor.

Kayrakaltı Mahallesi'nde yaşayan İzzet P. (37) ile husumetli olduğu Ertuğrul Y. (53) arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.

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