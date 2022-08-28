Baba-oğul, 54 yıldır antik kent Aigai'yi koruyor

MANİSA'da, 2 bin 700 yıllık tarihi geçmişe sahip Aigai Antik Kenti'nde 28 yıl bekçilik yapıp, emekliye ayrılan Ahmet Altanay'ın (78) görevini devrettiği oğlu Yusuf Altanay (53) da 26 senedir definecilere karşı nöbet tutuyor. Ahmet Altanay, ilerleyen yaşına rağmen ziyaretçilere zaman zaman gönüllü rehberlik yapıyor.

Yunusemre ilçesinin Yunt Dağları bölgesindeki kırsal Köseler Mahallesi'nde cami imamlığı yapan Ahmet Altanay, Batı Anadolu'da kurulan 12 Aiol kentinden biri olan Aigai'de bulduğu sikkeyi müze yetkililerine teslim eden kayınpederi İbrahim Akbay'ın aracılığıyla antik kentte bekçi olarak 1968'de göreve başladı. Altanay, jandarmanın da desteğiyle antik kenti 28 yıl boyunca definecilerin kaçak kazılarından korudu. Gelen her arkeologdan antik kent hakkında bilgi alan Altanay, zamanla öğrendiklerini ziyaretçilere de aktardı. 28 yıl boyunca antik kenti koruyan Altanay, emekli olup, görevini oğlu Yusuf Altanay'a devretti. Ancak Altanay, ilerleyen yaşına rağmen 26 yıldır da oğlunun koruduğu antik kente gidip, zaman zaman ziyaretçilere gönüllü rehberlik yapmayı sürdürüyor.