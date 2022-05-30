Manisa'da 2 bin 72 uyuşturucu hap ele geçirildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2 bin 72 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen O.Y'nin (25) ikametine operasyon düzenledi.
Polis, zanlının evinde 2 bin 72 uyuşturucu hap buldu.
Gözaltına alınan O.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan soruşturma kapsamında 1 kişinin de arandığı öğrenildi.
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