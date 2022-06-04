Manisa'da 2 bin dönüm ekili arazi yandı - Son Dakika
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Manisa'da 2 bin dönüm ekili arazi yandı

04.06.2022 19:58
Manisa'da 2 bin dönüm ekili arazi yandı

Manisa'da Anadolu'nun Piramitleri olarak bilinen Bintepeler mevkiinde çıkan arazi yangınında 2 bin dönüm ekili alan küle döndü.

Manisa'da Anadolu'nun Piramitleri olarak bilinen Bintepeler mevkiinde çıkan arazi yangınında 2 bin dönüm ekili alan küle döndü. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 2 yangın söndürme uçağı da müdahale etti.

Salihli- Gölmarmara yolu Bintepeler mevkii Belen kavşağı karşısındaki ekin tarlasında saat 17.00 sıralarında çıkan yangına, 4 itfaiye aracı, 2 arazöz, İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 2 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopter ile müdahale edildi. Yaklaşık 2 bin dönüm ekin ekili arazi küle dönerken, yangın tamamen söndürüldü.

(Haluk Satır/İHA)

Manisa'da 2 bin dönüm ekili arazi yandı
Manisa'da 2 bin dönüm ekili arazi yandı
Manisa'da 2 bin dönüm ekili arazi yandı
Manisa'da 2 bin dönüm ekili arazi yandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da 2 bin dönüm ekili arazi yandı - Son Dakika

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