Manisa'da 2 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

27.04.2022 12:14
Manisa'da 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyeleriyle irtibatı tespit edilen B.K. ile H.İ.A'nın, FETÖ'ye ilişkin suçtan cezaevinde bulunan kişilerin ailelerini ziyaretleri organize edip, onlara para verdikleri belirlendi.

Şüpheliler, Manisa Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin Yunusemre ve Soma ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen dokümanlara el konuldu.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Manisa'da FETÖ operasyonu; 2 gözaltı Son dakika haberleri! Manisa'da FETÖ operasyonu; 2 gözaltı Manisa'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı Manisa'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da 2 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
11:52 Ozan Dolunay ile Berrak Tüzünataç yeni dizi projesi için bir araya geliyor
11:48 Merve Boluğur, yaza hızlı bir giriş yaptı! İşte mayolu pozu
11:45 Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişme: Rus ordusuna ait askeri mühimmat deposu vuruldu!
11:45 23 yıldır satılık olan adanın fiyatı yükseldi: Yeni fiyatı 360 milyon TL
11:44 İYİ Parti lideri Akşener: Gezi çaresizlere umut olmuştur ve Erdoğan "Gezi" sözcüğünden hep korkmuştur
11:34 BM Raporu'na göre iklim değişikliği ve yanlış insan davranışları artan felaketleri tetikliyor
11:36 Eymen bebekle ilgili telefon incelemesinden çıkan korkunç sonuç: Öz annesi bile istismar etmiş
11:22 27 Nisan'da dolar 14,81 seviyelerinde alıcı buluyor
11:22 Kılıçdaroğlu'ndan CHP Kadın Kolları'na elektriği kesilen hanelerle dayanışma talimatı
11:19 Altın düşüşe geçti gram fiyatı 900 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 12:21:14. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'da 2 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement