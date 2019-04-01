Son Dakika Haberleri: Manisa'da 2. Kalıpçılık Zirvesi Düzenlenecek

Manisa'da 2. Kalıpçılık Zirvesi Düzenlenecek

56 dakika önce

Manisa Kalıp ve Makine İmalatçıları Derneği (MAKİM) Başkanı Abdurrahim Arslan ve yönetimi Vali Ahmet Deniz'e nezaket ziyaretinde bulunarak, 2 Nisan Salı günü yapacakları 2. Kalıpçılık zirvesine davet etti.

Manisa'da 2. Kalıpçılık Zirvesi Düzenlenecek, System.String[]
Manisa Kalıp ve Makine İmalatçıları Derneği (MAKİM) Başkanı Abdurrahim Arslan ve yönetimi Vali Ahmet Deniz'e nezaket ziyaretinde bulunarak, 2 Nisan Salı günü yapacakları 2. Kalıpçılık zirvesine davet etti.

MAKİM Derneği Başkanı Abdurrahim Arslan ve yönetimi Manisa Valisi AHmet Deniz'i ziyaret etti. MAKİM Derneği Başkanı Abdurrahim Arslan, Vali Ahmet Deniz'e kendilerini kabul ettikleri için teşekkür ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Arslan Manisa Ticaret ve Sanayi Odasında 2 Nisan 2019 günü yapacakları 2. Kalıpçılık zirvesine davet etti.

Vali Ahmet Deniz'de ziyaretleri ve davetleri nedeniyle (MAKİM) Başkanı Abdurrahim Arslan'a teşekkür ederek, programının müsait olması durumunda kalıpçılık zirvesine katılmaktan mutluluk duyacağını dile getirdi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:32 Kaynak: İHA

Abdurrahim Arslan, Manisa, Ekonomi
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