MANİSA'DA 2 KATLI EVDE YANGIN - Son Dakika
Üye Girişi

MANİSA'DA 2 KATLI EVDE YANGIN

20.07.2022 17:40

MANİSA'da, Remzi İn'in (50) eşi ve 2 torunuyla içinde olduğu sırada, 2 katlı evinin çatısında yangın çıktı.

MANİSA'da, Remzi İn'in (50) eşi ve 2 torunuyla içinde olduğu sırada, 2 katlı evinin çatısında yangın çıktı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle yarım saatte, alt kata ve diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Turgutlu ilçesi Atatürk Mahallesi Kurultay Sokak'taki Remzi İn'e ait 2 katlı, müstakil evin çatısında saat 13.45 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında alevler, tüm çatıyı sardı. Durumu fark eden Remzi İn, eşi Halime İn (52) ile torunları Ecrin Korkmaz (10) ve Abdullah Korkmaz'ı (6) da alıp dışarı çıktı. Komşuları durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekibi, dumandan etkilendiği belirlenen Halime İn'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Durumu iyi olan Halime İn, daha sonra tedbir amacıyla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri, su sıkıp alevlere müdahale etti. Alevler, alt kata ve bitişikteki diğer evlere sıçramadan yarım saatte söndürüldü. Evin çatı katı kullanılmaz hale gelirken, polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

YORUMLAR
500
ANTALYA-EVDE ÇIKAN YANGINDA CAN PAZARI YAŞANDI; 2 ÇOCUK SON ANDA KURTARILDI ANTALYA-EVDE ÇIKAN YANGINDA CAN PAZARI YAŞANDI; 2 ÇOCUK SON ANDA KURTARILDI Son dakika haberleri | İSTANBUL-KAĞITHANE'DE 4 KATLI BİNANIN GİRİŞ KATINDA YANGIN Son dakika haberleri | İSTANBUL-KAĞITHANE'DE 4 KATLI BİNANIN GİRİŞ KATINDA YANGIN
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MANİSA'DA 2 KATLI EVDE YANGIN - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:58 Ukrayna-Rusya savaşında inanılmaz olay! Kurşunların hedefi olan Ukrayna askeri, cebindeki akıllı telefon sayesinde ölümden döndü
17:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesinin cenazesine katıldı
17:37 İYİ Parti lideri Meral Akşener'den 'fındık' mesajı: En az 74 lira olmalı
17:14 Her gören "Satılık mı?" diye soruyor! 150 bin lira masraf yaptığı 1976 model Hacı Murat'ı ayda sadece bir kez kullanıyor
17:06 Endonezya'da halk kabus dolu günler yaşıyor: Havaların ısınması sonucu gün yüzüne çıkan pitonlar büyük korku salıyor
17:02 Ali Koç ile Mesut Özil, ayrılık sonrası ilk kez cenazede karşılaştı
16:59 1975'ten bu yana en sıcak günleri yaşayan İspanya'da sıcak hava dalgası sebebiyle en az 500 kişi yaşamını yitirdi
16:48 AB tutuştu! Gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltması istendi: Rusya üzerimizde baskı kurmaya çalışıyor
14:31 Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Arjantinli yıldız Dybala yeni takımına imzayı attı
16:33 Cüzdanını takside düşüren futbolcu Neuer, kendisine cüzdanını teslim eden taksiciyi mutlu edemedi: Tam bir hayal kırıklığı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 18:03:35. #1.13#
SON DAKİKA: MANİSA'DA 2 KATLI EVDE YANGIN - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement