2 kişiyi silahla yaralayan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

2 kişiyi silahla yaralayan 3 şüpheli yakalandı

02.06.2022 17:37

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 2 kişiyi silahla yaralayan 3 zanlı gözaltına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 2 kişiyi silahla yaralayan 3 zanlı gözaltına alındı.

Muradiye Mahallesi'nde seyyar tezgahında çalışan Muammer Aytan (38) ve Ali Çıtak'ın (36) silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmasının ardından motosikletle kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Şüpheliler İlhan G. (50), Yağızhan S. (34) ve Mustafa Alper K. (39), jandarma ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 3 zanlı, adliyeye sevk edildi.

İlhan G'nin, Muammer Aytan ve Ali Çıtak ile daha önceden husumetinin olduğu, dün Aytan ve Çıtak'a tabancayla ateş açtıktan sonra motosikletle kaçtığı, diğer 2 şüphelinin de İlhan G'ye yardım ettiği öne sürüldü.

Öte yandan, ağır yaralı Aytan ve Çıtak'ın Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

2 kişiyi silahla yaralayan 3 şüpheli yakalandı
2 kişiyi silahla yaralayan 3 şüpheli yakalandı
2 kişiyi silahla yaralayan 3 şüpheli yakalandı
2 kişiyi silahla yaralayan 3 şüpheli yakalandı
2 kişiyi silahla yaralayan 3 şüpheli yakalandı
2 kişiyi silahla yaralayan 3 şüpheli yakalandı

YORUMLAR
500
Zonguldak'ta eşi ve gelinini silahla yaralayan sanığa 12 yıl 3 ay hapis cezası Zonguldak'ta eşi ve gelinini silahla yaralayan sanığa 12 yıl 3 ay hapis cezası Tartıştığı çay işçilerinden 1 kişiyi öldüren ve 3 kişiyi yaralayan zanlı, mahkemede alkol bahanesine sığındı Tartıştığı çay işçilerinden 1 kişiyi öldüren ve 3 kişiyi yaralayan zanlı, mahkemede alkol bahanesine sığındı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 kişiyi silahla yaralayan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
18:43 Kraliçe Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı kutlamalarına protestocular damga vurdu
18:41 Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Meryem Boz'u kadrosuna dahil etti
18:38 Borsa İstanbul, tüm zamanların en yüksek kapanış rekorunu kırdı
18:31 Ünlü futbolcunun iki kadınla otel odasında görüntüleri çıktı! Nişanlısının tepkisi ise olaydan daha çok şaşırttı
18:05 Gıda krizinin çözümü için gözler Türkiye'de! Tahıl koridoru oluşturulacak
18:02 Anadolu Parsı, 1974'ten sonra ilk kez görüldü
17:41 Böyle boşanma gerekçesi görülmedi! "Her gün yemekte erişte hazırlıyordu" diyerek eşinden boşandı
17:36 Adana'da yüzünü yıkamak isterken kanala düşen adamın cesedi bulundu
17:18 PSG'den senelik 100 milyon euro kazanacak Mbappe'nin istekleri bitmiyor! Neymar ve Pochettino'nun yanı sıra 12 ismin gönderilmesini istedi
17:09 Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus, ilk hedefini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 18:51:31. #1.12#
SON DAKİKA: 2 kişiyi silahla yaralayan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement